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        Haberler Magazin İbrahim Erkal, vefatının 8'inci yıl dönümünde memleketi Erzurum'da anıldı

        İbrahim Erkal, memleketi Erzurum'da anıldı

        2017'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı İbrahim Erkal, ölüm yıl dönümünde memleketi Erzurum'da anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 08:46 Güncelleme: 12.05.2025 - 08:46
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        Memleketinde anıldı
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        Erzurumlu şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, vefatının 8'inci yıl dönümünde memleketinde şarkılarıyla anıldı. Palandöken Belediyesince Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde 'İbrahim Erkal Anma Konseri' gerçekleştirildi.

        İbrahim Erkal'ın şarkıları, belediyenin Türk Musikisi Topluluğu'nca seslendirildi. Programda, vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

        Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, yaptığı konuşmada, bu salonda çok programa katıldığını ancak ilk defa bu kadar kalabalık olduğunu gördüğünü söyledi.

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        Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ise programa katılan annelerin gününü kutlayarak İbrahim Erkal'a Allah'tan rahmet diledi. Erkal'ın büyük bir sanatçı olduğunu dile getiren Sunar, şunları kaydetti: Sözüyle, sazıyla, bestesiyle ve yorumuyla ender bulunabilecek nadir isimlerden birisiydi. O sanat dünyamızda çok önemli işler yaptı. Türk sanatına ve müzik hayatına kazandırdığı çok büyük eserler var. Dinleyince her daim kalbimiz titriyor, kimi zaman neşeleniyor, kimi zaman hüzünleniyoruz. Bu onun maharetinin büyüklüğüne delalet ediyor.

        Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Gençlik ve Spor Müdürü Levent Çakmur ve vatandaşlar katıldı.

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        #İbrahim Erkal
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