İbrahim Hatipoğlu: 9 kişi kalmalıydılar

Hatipoğlu, yabancı hakemle ilgili de yabancı orta hakem taleplerinin olmadığını ancak yabancı var hakemi talebinin olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Biz iyi hakemden yanayız, yabancıdır hepsi iyidir, adaletlidir, yabancıdır sorun yokmuş gidi algılamak çok doğru değil. Biz yabancı da olsa yerli de olsa iyi hakemlerin yönetmesini istiyoruz. Bunun için bazı kriterlerin konması gerektiği, standartları yüksek hakemlerin Türkiye'de görev alması gerektiğinin altını çiziyoruz. İyi bir ligimiz var, takımlarımız her geçen gün önemli oyuncular katıyor. Dünyada bu ligin izlenirliği artıyor. Gönül isterki lig hakemiyle organizasyonu, tüm takımlarıyla hep iyilerin var olduğu bir lig olsun ve dünyada takip edilen lig statüsünde her gün bir basamak daha yukarı çıksın."