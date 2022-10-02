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Haberler Gündem Güncel İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede, F-16 konusundaki süreç ile birlikte Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği de vurgulandı. İşte İbharim Kalın'ın bugünkü diplomasi trafiğinde Sullivan ila yaptığı göreşmenin detayları...

İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki iş birliği alanları, Ukrayna savaşı, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Ege ve Akdeniz ile Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi.

F-16 KONUSU

Stratejik Mekanizmanın hayata geçmesi ile birlikte ortak çıkarlar temelinde iş birliği alanlarının artması beklentisi dile getirildi. F-16 konusunda sürecin tamamlanmasının iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede, müttefiklerin ortak güvenlik risklerine ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi.

EGE VE AKDENİZ İLE YUNANİSTAN

Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanırken, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

UKRAYNA SAVAŞI

Küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Ukrayna Savaşı'nın uluslararası hukuk temelinde bir an önce sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık verilmesinin önemine işaret edildi.

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