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Haberler Gündem İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Kalın hangi görevlerde çalıştı ve mesleği nedir?
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İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Kalın hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Kalın hayatı ve bulunuğu görevler araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olan İbrahim Kalın, bu görevinin yanında aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği yapıyor. İşte "İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları haberimizin devamında...

İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Kalın hangi görevlerde çalıştı ve mesleği nedir?
HABERTURK.COM

İbrahim Kalın'ın biyografisi gündemdeki yerini aldı. 2020 yılında profesör unvanı alan Kalın, İbn Haldun Üniversitesi’nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler veriyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olan İbrahim Kalın'a ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyükelçi sıfatı da verildi. Peki, İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Kalın hangi görevlerde bulundu? İşte İbrahim Kalın hakkında merak edilenler...

İBRAHİM KALIN AKADEMİ HAYATI

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tahsilini İslâm düşüncesi ve felsefe alanında Malezya'da tamamladı. George Washington Üniversitesi’nde beşerî bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra’nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkânı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde akademik araştırmalar yaptı.

College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

Toshihiko Izutsu'nın İslam'da Varlık Düşüncesi ve Şazelîyye tarikatının Darkavîyye kolunun kurucusu Mulay el-Arabi ed-Darkavî'nin Bir Mürşidin Mektupları adlı kitabı ile Halil İnalcık'ın "İstanbul: Bir İslâm Şehri" adlı makalesini Türkçeye çevirdi.

2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedilere katkılarda bulundu. 2014 yılında Akıl ve Erdem, 2015 yılında Varlık ve İdrak, 2016 yılında ise Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş başlıklı kitapları yayımlandı.

2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevellî heyeti üyeliğine atandı. 2019 yılından itibaren İbn Haldun Üniversitesi’nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler vermektedir. Kalın, 29 Mayıs 2020 yılında profesör unvanını almıştır.

İBRAHİM KALIN'IN BÜROKRASİ HAYATI

2009'da dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu. 2012 yılında başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyükelçi sıfatı verilerek cumhurbaşkanlığı sözcüsü tayin edildi. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevlerini de yürütmektedir.

İBRAHİM KALIN ÖZEL HAYATI

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Ortaokuldan beri gitar ve bağlama çalmaktadır. Bestelediği eserler arasında "Seni Mene Vermez İse" ve "Elif Bacı" adlı çalışmalar bulunmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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