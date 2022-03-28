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İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer 13 yaşında!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğulları Ömer, 13. yaşına girdi. Babasının izinden giderek basketbol yolunda ilerleyen Ömer'in, İbrahim Kutluay'a olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı

HABERTURK.COM
  • 01
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    13 yıllık evliliklerini 2018'de sonlandıran İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer, 13. yaşına bastı. Ömer, doğum gününü okulda arkadaşları ile pasta keserek kutladı.
  • 02
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    "SENİN ANNEN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

    Oğlunun fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan eski manken, "Canım Ömer'im iyi ki doğdun. Ne ara bu kadar büyüdün? Senin annen olmaktan gurur duyuyorum. Kalbi güzel, kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum." dedi.

    Ömer'in annesinin boyunu geçtiği görüldü.
  • 03
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

    İbrahim Kutluay da baba-oğul pozlarını, "Ömer'im iyi ki doğdun. Nice güzel yaşların olsun oğlum. Seni çok seviyorum." sözleriyle yayınladı. 

    Eski çiftin, oğulları için yaptıkları paylaşımlar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Babasının izinden giderek basketbol ile ilgilenen Ömer'in, İbrahim Kutluay'a olan benzerliği de dikkat çekti.
  • 04
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    İKİ ÇOCUKLARI VAR

    Öte yandan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın, Ömer'in yanı sıra 16 yaşında İrem adından bir kızları daha bulunuyor.
  • 05
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • 06
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • 07
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • 08
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Azra Akın-Atakan Koru çifti ile oğulları Demir
  • 09
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • 10
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • 11
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • 12
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • 13
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • 14
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • 15
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • 16
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • 17
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • 18
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Uraz Kaygılaroğlu ile kızı Ada
  • 19
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • 20
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • 21
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • 22
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Erdal Beşikçioğlu ile kızı Derin Beşikçioğlu
  • 23
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Şoray Uzun ile çocukları
  • 24
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    İbrahim Büyükak ile oğlu Aslan Oktay
  • 25
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • 26
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • 27
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • 28
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • 29
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • 30
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • 31
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • 32
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • 33
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • 34
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • 35
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • 36
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • 37
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • 38
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • 39
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Seda Bakan ile kızı Leyla
  • 40
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • 41
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti ile oğulları Efehan
  • 42
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • 43
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • 44
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • 45
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • 46
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • 47
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Necip Memili ile kızı Asya
  • 48
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • 49
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • 50
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • 51
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • 52
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • 53
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • 54
    İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay 13 yaşında!

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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