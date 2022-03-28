"SENİN ANNEN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Oğlunun fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan eski manken, "Canım Ömer'im iyi ki doğdun. Ne ara bu kadar büyüdün? Senin annen olmaktan gurur duyuyorum. Kalbi güzel, kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum." dedi.

Ömer'in annesinin boyunu geçtiği görüldü.