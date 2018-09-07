İbrahim Kutluay, Demet Şener
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İbrahim Kutluay cephesinden Demet Şener'e yanıt

İbrahim Kutluay ile boşanma davası süren eski manken Demet Şener, Habertürk yazarı Esin Övet'e açıklamalarda bulunmuştu. Şener, “Aşık olan adam boşanır Esin. Ve aşık olduğu kadının elini tutar aslanlar gibi ortaya çıkar. Ne aşkı. Neden uzatıyor. Her evlilik biter anlarım. Aslanlar gibi yıllar önce gelip ‘Ben aşık oldum bu evliliği yürütemiyorum’ deseydi anlardım. Onu da demedi. Hala demiyor. Daha kısa bir süre önce evime gelip yatağımın dibine oturup ağladı” demiş ve “Bıktım bu davanın bitmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bugün de İbrahim Kutluay cephesinden açıklama geldi. Kutluay, Esin Övet'e, “Beni biliyorsun. Daha önce hiç konuşmadım. Çocuklarım var. Bundan sonra da konuşmam. Ama avukatımla konuşabilirsin. Sana benim adıma bir açıklama yapacaktır” dedi

07.09.2018 - 15:33 | Güncelleme:

Şimdi sizi iki gün önceye götürüyorum.

İki gün önce “Paparazzi Demet” diye bir yazı yazdım.
O yazıda ne vardı bir arkadaşımın bana anlattığı, “Edvina ve İbrahim birbirine çok aşık. Artık onlar için dedikodu bile yapmam” cümlesi geçiyordu.

İşte kilit cümle…

Bu kilit cümle sonrası Demet Şener beni aradı ve yüksek ses tonu ile “Ne aşkı Esin ne aşkı. Aşık olan adam aşık olduğu kadının elini tutar çıkar. İbrahim hala beni bırakmıyor” tadında bir açıklama yaptı.

Önceki gün de o yazıyı okudunuz.
Hala kayıtlarda açıp okuyabilirsiniz.
Tabii Demet Şener’e söz hakkı verdiğim gibi İbrahim Kutluay’ı da aradım.

Neden?

Çünkü Demet Şener anlatmaya çalıştığı kadarıyla bu davaları sürdüren, uzatan, bitirmeyen kendisi değil İbrahim Kutluay’dı.

Tabii nedenini anlamak, öğrenmek istedim.

Ve tabii bir de Demet Şener, “İbrahim daha çok yakın zaman önce bana geldi yatağımın yanına oturup ağladı” açıklaması yaptı.

 
Ben de, "Alo İbrahim neler oluyor. Anlat bize artık son noktayı koy” dedim.

O da, “Beni biliyorsun. Daha önce hiç konuşmadım. Çocuklarım var. Bundan sonra da konuşmam. Ama avukatımla konuşabilirsin. Sana benim adıma bir açıklama yapacaktır” dedi.

Ben de avukatı Ahmet Bey’i aradım.

İbrahim Kutluay’ın resmi avukatı Ahmet Bey, “Hakikaten bu açıklamalar ve süreç korkunç. Dava süre boyunca ağladılar. Sonra dava bitti. ‘Biz ne mutluyuz istediğimizi aldık’ dediler. Sonra bir baktık bambaşka şeyler yaşanıyor. Hayatları bir tiyatro olarak geçiyor. Duruşmada neyse duruşmanın dışında bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Mahkeme kararı ile alakası olmayan abuk sabuk şeyler yaşanıyor. Mahkemede verilen tekliflerden ödenen paralardan sonra hep 8-10 misli paralar isteniyor. Biz istiyoruz ki bir an önce bu iş bitsin. Dilekçelerde hep yazdık. ‘Çocuklara yazık oluyor’ dedik. Ne İbrahim ne de ben avukatı olarak çocuklar için bir tek açıklama yapmadık şimdiye kadar. Ben bunca zaman sonra ilk kez sizinle konuşuyorum. Çocuklar için hep sustuk. Ama karşı taraf hiç susmuyor sürekli tiyatro çeviriyor. İbrahim Kutluay’ın davayı sürdürmeye çalışması gibi bir durum yok. Bilakis bir an önce bitmesini istiyor. Demet Hanım’ın size yaptığı açıklamaları tamamen davayı etkilemek için. Sizler gerçeği bulmak istiyorsanız yapılan açıklamaların tam tersini düşünün” dedi.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay tarafından işler bu durumda.

Kısa bir süre önce, “Çocukları düşünün ve susun hanımlar” diye bir yazı yazmıştım. Kayıtlarda var. O yazıda Demet Şener de vardı.

Yazımın arkasındayım.

Ancak konuşan kadınlar çocukları için konuştuklarını söylüyor. Erkekler ise çocuklarını düşündükleri için konuşmadıklarını.

Anlayacağınız tuhaf bir ironi içindeyiz.

Kim haklı kim haksız siz karar verin, sonra başka maceralara doğru acilen yelken açın derim.

Ben çoktan yaptım bile…

 

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