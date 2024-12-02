İbrahim Kutluay: Oğlumu dört gözle bekliyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İbrahim Kutluay; "Oğlum inşallah yılbaşında burada olacak, onu dört gözle bekliyorum. Şu an bulunduğu yerdeki şartlar buraya göre farklı. Hem okula gidiyor hem de antrenman yapıyor. Vaktini çok iyi değerlendiriyor ve bu durumdan keyif alıyor. En önemlisi bu. Ben de başından beri onunla ilgilenmeye ve destek olmaya çalışıyorum" dedi.