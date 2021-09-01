İran'dan ''komşu diplomasisi'' çıkışı 0:00 / 0:00

AA

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin yeni hükûmeti döneminde komşulara öncelik veren ve komşularla ilişkilerini sağlamlaştıran dış politika izleyeceğini belirten Reisi, "En aktif hükûmeti diplomasisi komşularla yapılmalıdır. Komşularımızla ticari ve ekonomik iş birliğini artırmak için her türlü çabayı göstermeliyiz çünkü bu ilişkileri güçlendirmek ve İran'ın bölgesel ticaretteki payını artırmak için iyi imkanlar mevcut." ifadelerini kullandı.