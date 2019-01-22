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Tatlıses, Instagram hesabından annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü:



Acı unutulmaz ama paylaştıkça azalır. Bugün canım anamın, LEYLA SULTAN’ımın yedisi... Acımızı benimle ve ailemle paylaşan; Sayın Cumhurbaşkanıma, hükümet yetkililerine, siyaset, sanat, basın ve iş dünyasından değerli dostlarıma teşekkür ederim. Cenazemize ve taziyemize, Türkiye’nin dört bir yanından, memleketim Şanlıurfa’dan hatta yurtdışından gelen ve baş sağlığı dileklerini ileten kıymetli dostlarıma, sevenlerime ve aile eşrafımıza ayrıca teşekkür ederim... ALLAH annem için ettiğiniz duaları kabul eylesin. İyi ki varsınız; sizler SAĞOLUN, VAROLUN...