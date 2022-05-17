İbrahim Tatlıses'in kızı nişanlandı

"ÇOCUK EVRAKLA YAPILMIYOR!"

Öte yandan İbrahim Tatlıses, daha önce Kuşadası'ndan 7 çocuğuna da birer daire vereceğini açıklamıştı. Ancak Dilan Çıtak, kendisine ev verilmediğini söylemiş, Tatlıses de, "Bize evrak gönderecekti, göndermedi. O yüzden evi alamadı." ifadelerini kullanmıştı.

Genç şarkıcı, babasının bu sözlerine sert yanıt vererek, "Bir şeylerin peşine düşmedim. Ben, ev, miras beklemiyorum. Çocuk evrakla yapılmıyor, hislerle yapılıyor." demişti.