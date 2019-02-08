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Zaman zaman birlikte çalıştığım, yeri geldiğinde aynı ekmeği bölüştüğüm canım arkadaşım Yalçın Menteş; garip, sahipsiz ve kırgın ayrıldı aramızdan... Ne zaman arasam, ne istersen emrin olur desem; “Abi senin sağlığın yeter.” derdi, işte bu kadar da onurlu adamdı... ALLAH rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, gittiği yerde huzur bulsun inşALLAH...