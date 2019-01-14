İbrahim Toraman aşk hayatında hız kesmedi!

Eski milli futbolcu İbrahim Toraman, şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşandığı Eylem Yıldız ve oğulları Ali Erim ile geçtiğimiz ay bir arada görüntülenmişti. İkilinin ilişkilerini düzeltme yolunda ilerlediği iddia edilirken Toraman, kumral bir güzel ile yakalandı