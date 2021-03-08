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İbrahim Yıldız: Baraj ihlalini hakem görmedi!

Kasımpaşa, Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, hakem Serkan Tokat ve ekibinin lacivert-beyazlılar aleyhine önemli hatalar yaptığını yazdı

İbrahim Yıldız: Baraj ihlalini hakem görmedi!

Kasımpaşa’nın puana hatta puanlara ihtiyacı olduğu bir gerçek.

Ligdeki durumu göz önüne alındığında bir puanın bile çok kıymetli olduğu göz önüne alındığında Kasımpaşa sonuca sevinmeli.

Antalyaspor 15 maç berabere kalarak bir rekora doğru gidiyor. Beraberlikler takımı olma unvanını yine sürdürdü. Oynadıkları oyun belki güçlerini yansıtıyor. Ancak her maç bu şekilde bitmeyebilir.

Ligin alt sıralarından kurtulmak için galibiyetin ne kadar değerli olduğunu ise söylemeye gerek yok.

Kasımpaşa dar kadrosuna rağmen iyi işler yapıyor. Topu oynatmayı, pas yapmayı, oyunu kenarlara taşımayı çok iyi başarıyor. Antalyaspor karşısında özellikle ikinci yarı harika bir oyun sergilediler. Rakibi kendi sahasına hapsettiler. İyi top çevirdiler. Pozisyonlar buldular. Fakat kapalı savunmayı aşmak çok güçtü. Thelin’in savunma arkasına sarkıp attığı gol beraberliği getirdi.

Takım olarak performansları üst düzeyde diyebileceğimiz Kasımpaşa, daha etkili şutları yapabilse maçı kendi lehlerine çevirebilirlerdi.

Aytaç’ın sinirli oluşu, gereksiz sarı kart görmesine neden oldu. Bu oyuncunun daha dikkatli olması gerekir. Kendi performansının altında bir oyun çıkarmasının nedenini sorgulamalı.

Fuat Çapa, takıma birlikte olma inancını aşılamış. Hata yapma oranını en aza indirerek, forvette daha etkili olmaya çalıştılar. 3-4 net gol pozisyonu ise kullanılamadı. Ev sahibi takımın attığı 8 şuta karşılık 11 şut attılar. Korner sayısı, topla oynama yüzdesi, ceza sahasına yapılan ortalar Kasımpaşa lehineydi. Buna rağmen galibiyet elde edilemedi.

Oyun üstünlüğü ve sergilenen oyun Kasımpaşa’nın bundan sonraki maçları adına önemliydi. Aynı tempo ve yüksek mücadele gücü ile istedikleri yere gelecekleri ortada.

Maçın en önemli adamı ne yazık ki yine hakemdi. Serkan Tokat, kötü bir maç yönetti. Antalya’nın attığı gol öncesi ofsaytı kaçırdı. Faul kararlarında adalet terazisinin ölçüsünü kaçırdı. Bir pozisyon var ki, yazmadan geçmek olmaz. Koomson’un iki Antalspor’lu oyuncu tarafından yere indirilmesine kayıtsız kaldı. Devam kararı verdi.

38. dakikada atılan gol ise bence yeni kurallara göre büyük hataydı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren şöyle bir karar aldı:

“Serbest vuruş sırasında hiçbir rakip futbolcu barajın arasına giremez. En az 1 metre uzakta durmak zorunda.”

Antalyaspor’un Hakan’la kullandığı serbest atış golle sonuçlandı. Antalyaspor’lu Fredy, Kasımpaşa barajını kuran oyuncularla omuz omuzaydı. Hakem bunu görmedi. VAR da atladı. Atışın tekrarlanması gerekirdi. İhlal eden oyuncu da sarı kart görmeliydi.

İster kural hatası diyelim, isterseniz hakem hatası. Olan oldu. Kasımpaşa golü yedi. Belki de galibiyeti bu nedenle kaçırdı. Hakemlere duyurulur… Yine bir şekilde hatalara ve skora etki etmeye devam ettiler.

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