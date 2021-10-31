İbrahim Yıldız: Galatasaray'a büyük moral

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kaybettiği haftada Galatasaray çok önemli bir galibiyet aldı. Kendi sahasında üst üste 3. kez kazanan Sarı-Kırmızılılar liderlik yarışında olduğunu gösterdi.

Fatih Terim, Gaziantepspor karşısına genç bir kadro ile çıktı. Forveti 20’li yaşlardan oluşan oyunculardan kurdu. Kerem, Halil, Barış, Terim hocanın yeni gözdeleri. Barış’ın henüz istenilen düzeyde olmadığı ortada. Oynadığı süre içerisinde iyi bir performans gösteremedi.

Santrfor konusunda kafası karışık olan Fatih Terim, Diagne ile Mustafa’yı kulübeye çekmişti. Halil ilk 11’de sahaya çıkmasına karşın beklenileni veremedi. Buna karşın formayı kaptırmayacağı anlaşılıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı futbol olarak vasattı. Galatasaray pozisyon bulmakta zorlandı. Ceza sahasında etkili olamadılar. Uzaktan şutlarla gol aradılar. İyi kapanan Gaziantep savunmasını açmakta başarılı değildiler. Ortada geçen bir maç izledik.

45+3'de gelen gole kadar ciddi bir gol pozisyonu izleyemedik. Morutan’ın çok güzel bir vuruşu sonucu gelen gol oyunun dengesini de doğal olarak Galatasaray lehine çevirdi. Bu gol gündeme tartışmaları da birlikte getirdi. Beşiktaş’ın Hatayspor’a Mehmet Topal’la attığı golün bir benzeri olduğu ileri sürüldü. Aynı pozisyon olduğu, kalecinin önünde bir oyuncunun bulunduğunu ve golün ofsayttan atıldığı iddiası var. Tartışmanın süreceği anlaşılıyor. Hakem hocaları bu pozisyon için net bir yorum yapmaktan kaçınıyorlar. Hatta, farklı görüşler var…

Galatasaray, ikinci yarıya 1-0’lık avantajla başladı. Teknik direktör Fatih Terim, sezon başından bu yana süren orta saha sorununu Feghouli ile gidermek istedi. Feghouli, pas trafiğini iyi yaptı. Oyuna dinamizm kazandırdı. Hareketliydi. Topu oyuna hızlı sokma niyeti, rakibin dengesini bozdu. İkinci goldeki pası harikaydı. Hızıyla savunmaların korkulu rüyası olan Kerem, bu pası iyi değerlendirdi. İkinci golle birlikte oyun üstünlüğünü tamamen ele alan Sarı-Kırmızılılar galip gelmesini bildi.

Bu galibiyet moral ötesinde, yarışta kalmayı sağlayan bir sonuç oldu.

İkinci golü atan Kerem’in hızına yetişmek zor. Bu oyuncunun hızını ayarlaması gerekiyor. Bazen çok hızlı oluşu top kayıplarına neden oluyor. Biraz daha organizasyona uyması gerekir. Topa vuruş, golü koklayış büyük beceri mutlak. Ancak, bazı durumlarda pası düşünmesi gerekiyor.

Maçın en önemli adamı şüphesiz Marcao’ydu. İkili mücadelelerin hepsini kazandı. Yerinde müdahale yapması rakibe pozisyon şansı vermedi. Yanındaki Nelsson ile iyi bir ikili oldular. Fatih Terim’in bu iki isimden vazgeçmeyeceği anlaşılıyor.

Galatasaray’ın tek sorunu orta saha. İyi bir oyun kurucuya ihtiyaçları var. Elde bulunan oyunculardan bunu yaratmak zor. Geçen yılın formda oyucusu Taylan bir türlü eski günlerine dönemedi. Terim hoca, devrede bu hatta bir oyuncu alacak gibi…

Uzun lig maratonunda şimdiden tahmin yapmak zor. Yine de Galatasaray’ın bu yarışta olduğu bir gerçek…