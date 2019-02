İyi başlayan kötü biten bir maç izledik.



Galatasaray, Avrupa tecrübesi olan bir takım. Maça istekli ve süratli başladılar. Oyunu rakip alana yıkmayı başardılar. Dikine oynayan, rakibi kendi alanına sıkıştıran bir mücadele vardı…



Her şey hakemin yarattığı penaltı ile değişti. Ele çarptı diye yorumladığı hareket çok ağır bir karardı. Ele değil omuz altına çarpan topun penaltı olarak nitelendirilmesi yanlış hatta çok yanlış diyebileceğimiz bir penaltı düdüğü oldu…



VAR uygulaması olsa, karar geri dönebilirdi…



Haksız penaltı Benfica’ya büyük avantaj kazandırdı. Galatasaray’lı oyuncular oyunu çevirmek için büyük bir özveri gösterdiler. Beraberlik golü moral açısından büyük bir adımdı…



Ancak, Galatasaray telaşlı oyunu sonucu hatalar yapmaya başlayınca rakibine atak şansı verdi…



Tempolu bir mücadele, oyunun zevkli geçmesine neden oldu. Bir kontratak sonucu yenilen ikinci gol umutları söndürdü diyebiliriz…



Haftaya oynanacak karşılaşma oldukça zor geçecek. Benfica 5 oyuncu eksikle geldi İstanbul’a. Kendi sahasında daha farklı bir oyun sergileyecekleri söz konusu. Hızlı oynayan, hata yapmayan bir takım Portekiz ekibi…



Öncelikle, çok iyi alan kapattılar. Diagne’ye şans vermediler. Disiplinli bir savunma anlayışları var. Burada asıl dikkat edilmesi gereken orta saha oyuncularının savunma anlayışıydı. Top Galatasaray’da iken çok iyi saha dizilişi ile kendi defans oyuncularına işi bırakmadan atakları önlediler…



Her takımın ders alacağı bir savunma anlayışı ortaya koydular. Ön stoper ve orta alan oyuncularının mücadelesi Benfica’nın en büyük avantajıydı…



Yeni transfer Diagne beklentilerin altında kaldı. Hareketsiz oynadı. Çok şey beklenen oyuncu istenilen performansı gösteremedi. Bir başka gününde olmayan oyuncu ise Belhanda'ydı. Topu oyuna sokamadı. Arkadaşlarına boş alan yaratamadı. Savunma arkasına sarkamadı. Üstelik kenarlar iyi çalışmadı. Japon oyuncu Nagatomo çok kötüydü. Ataklarda yoktu. Top kaptırdı. Rakiplerini sürekli kaçırdı…



Önümüzdeki maç Galatasaray adına oldukça zor bir maç olacak. Futbolda her şey olabilir elbette. Ancak, görünen bir gerçek var. Portekiz ekibi iyi futbol oynayan, hareketli ve hızlı futbolculara sahipler…



İlk yarı iyi toplar taşıyan Onyekuru, son bölümde oyunda yoktu. Ataklarda etkili olan bu oyuncunun fizik olarak düşüşü Sarı-Kırmızılılar adına kötü oldu…



Bu tür karşılaşmalar da kilit oyuncuların performansı skor için büyük önem taşıyor. Yenilen ikinci golden sonra, maçı çevirecek bir lider oyuncu ortaya çıkmayınca top savunma da sıkıştı…



Bir başka dikkat çeken durum ise şut sayısının azlığıydı. Bu kadar kalabalık savunmayı aşabilecek bir diğer yöntem şut olmalıydı. Hava toplarında etkisizliği şut ya da topla gol yollarına girmekle çözmek mümkündü. Olmadı…