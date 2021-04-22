İbrahim Yıldız: Kasımpaşa'ya karşı art niyet VAR!

Kasımpaşa ile Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya gelirken ilk yarıda yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu! Mücadelede dakikalar 29'u gösterirken Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği pozisyonda ceza sahasında topla buluşan Tarkan Serbes şutu çekti. Kaleye giden top, Başakşehirli Duarte'nin eline çarparak yön değiştirdi ve kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu. Kasımpaşalı futbolcular uzun süre hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı itirazında bulunurken oyun devam etti.

Pozisyonda VAR incelemesinin gerçekleşmemesi ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun devam kararı sosyal medyada gündeme oturdu. Birçok futbolsever pozisyonun net şekilde penaltı olduğunu dile getirdi ve VAR hakemi Halil Umut Meler'e de tepki gösterdi.

İBRAHİM YILDIZ: KASIMPAŞA'YA KARŞI ART NİYET VAR!

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Kasımpaşa-Başakşehir maçındaki hakem hatası üzerine bir yazı kaleme aldı ve pozisyonun net bir penaltı olduğunu dile getirdi. Kasımpaşa'nın sistematik olarak hakem hatalarına maruz bırakıldığını dile getiren Yıldız, "Türk sporuna önemli destek veren, Avrupa'da bile benzeri görülmeyen tesislere sahip olan Kasımpaşa'nın hakemlerin hedefi olmasını anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı. İbrahim Yıldız'ın yazısı şöyle:

"Üst üste yapılan hatalar artık art niyete dönüştü. Bu nedenle Kasımpaşa düşmanlığı diye nitelendirebileceğimiz hakem kararları artık bardağı taşırdı. Neredeyse her maç Kasımpaşa'nın hakkının yendiğini görüyoruz. Taraflı tarafsız herkesin bu konuda hemfikir olduğu bir gerçek. Şu net olarak anlaşıldı: Hakemler Kasımpaşa'yı Süper Lig'de istemiyor.

Türk sporuna önemli destek veren, Avrupa'da bile olmayan tesislere sahip olan Kasımpaşa aslında örnek bir kulüp olarak el üstünde tutulmalı. Yaşadığımız şu pandemi döneminde bile ekonomik sıkıntılara karşın ayakta kalabilen tek kulüp. Kasımpaşa'nın oyuncusuna da başka bir kuruma da borcu yok ve bu anlamda yegane kulüp. Her ay düzenli maaş ödeyen birkaç kulüpten biri.

Tüm bunlar bir yana saha içi, saha dışı hiçbir olumsuzluğa adı karışmayan, tek amacı Türk sporuna hizmet olan bir kulüp neden sürekli hakemlerin hedefi oluyor anlamak mümkün değil! Bir maç, iki maç olur, bir yere kadar anlayış gösterilebilir fakat sistematik olarak haksızlığa uğramak ister istemez başka şeyler düşündürüyor!

Başakşehir maçının 29 dakikasında Tarkan'ın şutu altıpas önünde Duarte'nin eline çarpıyor. Oyuncunun eli açık. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu devam ettirdi. Net bir şekilde görüldü ki pozisyon sarih bir penaltıydı. Ne ilginçtir ki her şeye karışan VAR hakemleri buna sessiz kaldılar! Tencere yüzüm kara benim ki senden kara misali...

Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu, bunun bir numaralı sorumlusudur! Bırakın maçlar sahada bitsin kim kalır kim düşer kararını sahadaki oyuncular belirlesin! Başakşehir maçını dikkatlice izleyin hakem kararlarına baktığınızda yanlı tutumu görürsünüz.

Yazık, günah. Para pul bir yana emeğe yazık. Adaletli yönetim bu kadar mı zor? Yoksa bilmediğimiz başka şeyler mi var? Bu haksızlığı yapanlar vicdanen rahatlar mı? Verilmeyen penaltıdan sonra neyi yazacaksın. İşin tadı kaçtı gerçekten.

* Görüntüler beIN Sport’tan alınmıştır