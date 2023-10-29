İbrahim Yıldız: Mahalleye Fenerbahçe gelmiş!

Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutladığımız bu özel günde, Fenerbahçe Süper Lig’de üst üste onuncu maçını da kazandı.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın en şanslısı 90 Sarı-Lacivertli taraftardı elbette. 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip olan stadın çevresinin aparmanlar ile çevrili olduğunu belirtelim.

Saha zemini kusursuz olsa da, böyle bir yerin Süper Lig maçları için ne kadar uygun olduğu tartışılır.

Futbol Federasyonu belirli standartları içermeyen bu tür bir alanda nasıl maç oynatıyor anlamak zor.

Öncelikle güvenlik sorunu olan bir yer. Apartman balkonlarında oturanlar maçın oynandığı sahaya çok yakın. Öyle ki, tribünlerde bulunan 90 Fenerbahçe taraftarıyla yaptıkları organize tezahüratlar herhalde tarihe geçmiştir.

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Bilindiği gibi, Fatih Karagümrük'ün aynı coğrafi koşullara sahip olan Vefa Stadı'ndaki maçlarına izin verilmiyor. Süper Lig’de yer alan Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamaya devam ediyor.

Pendikspor’a verilen izin doğal olarak Fatih Karagümrük'e de verilecek mi sorusunu beraberinde getiriyor.

İşin bir başka yanı, Pendik Stadı'nın Boşnak mahallesinde bulunmasıydı. Fenerbahçe’nin golcüsü Dzeko için bu bölgenin ayrı bir önemi vardı şüphesiz.

Attığı 3 golle yıldızlaşan Dzeko, Boşnak hemşehrilerini fazlası ile mutlu etti.

Üstelik, dünya futbolunun yıldız ismi mahallelerine gelmişti. Ne kadar sevinseler azdı…

Karşılaşma öncesi, Fenerbahçeli oyuncuların motivasyon sorunu yaşayacağı düşünülse de, öyle olmadı.

İlk yarı kapalı savunmayı açmakta zorlandılar. Attıkları iki golün kendi klaslarına yakışmadığını düşünmüş olacaklar ki, ikinci yarı vites yükselttiler.

Zayıf rakipleri karşısında pek çok pozisyona girdiler. Golcü Dzeko arka arkaya 3 gol atarak skoru belirlerken, Pendik kalecisi Erdem 3 net golü önledi.

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Maçın ikinci yarısı daha tempolu ve heyecanlı geçti. Sarı-Lacivertli oyuncular alışık oldukları 40 bin kişilik taraftar coşkusu olmasa da, maçı bırakmadılar. Son ana kadar golü düşündüler.

Kazanma alışkanlığını sürdüren Fenerbahçe çok kolay pozisyona giriyor. İşi ciddiye aldıklarında neler yapacaklarını gördük.

Sarı-Lacivertlilerin şanssız olduğu anlar da vardı. Fred’in oyunun hemen başında sakatlanması, ardından Becao ve Samet’in sakatlanarak oyundan çıkması taraftarı üzdü.

Pendikspor’un bu oyunla işinin çok zor olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe kalesine ancak iki kez gelebildiler.

Sahaya günün anlamına uygun özel bir forma ile çıkan Sarı-Lacivertliler, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına denk gelen günde aldıkları galibiyete fazlası ile sevindiler.