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İbrahim Yıldız: Onyekuru ve arkadaşları

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek finale yükseldi. Habertürk İbrahim Yıldız, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirirken 2 gol atan, 2 golün de hazırlayıcısı olan Henry Onyekuru'nun performansına parantez açtı

Onyekuru

Galatasaray, beklemediği farklı bir sonuç aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalin ilk maçı golsüz sonuçlanmıştı. Malatya’nın sahasında alınacak galibiyet ya da golü beraberlik final yolunu açacaktı…

Daha fazlası oldu…

Oyunu baştan sona istediği gibi yönlendirdi Sarı-Kırmızılılar. Yeni Malatyaspor’un fazla direnç gösteremediği bir karşılaşma izledik.

Eksikler takıma katılınca, sorun da ortadan kalkmış oldu Galatasaray adına. İyi paslar, rakip arkasına atılan toplar skorun farklı kazanılmasında ki en önemli etkendi…

Orta sahanın hatasız oyunu, forvet oyuncularının dikkati ve fırsatçılığı büyük takıma yakışır nitelikler olarak ortaya çıktı. Karşılaşmanın hemen başında gelen gol, final yolunu açan haberci gibiydi. Linnes’in araya girerek topu kazanışı ve usta vuruşunu izledik.

Ardından daha güzel bir gol geldi. Feghouli sahalarda ender gördüğümüz bir vuruşla topu ağlara gönderdiğinde Yeni Malatya’nın eli kolu bağlandı. İlk yarı biterken penaltıdan kazandıkları gol biraz umutlandırsa da yeterli değildi…

İkinci yarıya Sarı-Kırmızılılar yine akıl dolu bir paslaşma ve yardımlaşma özelliği ile oyun hakimiyetlerini sürdürdüler…

Gecenin kahramanı şüphesiz Onyekuru’ydu… İlk iki golün hazırlayıcısıydı. Sonra sahne benim dercesine ortaya çıktı. Arka arkaya iki gol attı. İkisi de beceri ve zeka isteyen vuruşlardı. Bu özellikler de onda var. Arkadaşlarına güven veriyor. Oynadığı zaman, sonuca etki yapan, hatta skoru değiştiren bir isim. Onyekuru final yolunu açan oyuncu olarak öne çıkarken, övgüyü sonuna kadar hak etti…

Fatih Terim, elindeki kaliteli oyunculara güvenmekte sonuna kadar haklı. Malatya galibiyeti, tek başına kupa finaline gidişi değildi. Amansız bir yarış haline gelen şampiyonluk için iyi bir sınava oldu. Alınan 5 gollü sonuç ligde kalan maçların provası gibiydi. Kimin neyi nasıl yapacağını gördü Terim hoca. Üstelik bu sonuç bir deplasman maçında elde edildi. Bu açıdan çok değerliydi. Sonuçtan çok ortaya koyulan oyunun anlamı büyüktü…

Her şeye karşın sıkıntı yok mu? Elbette savunma yan toplarda hata yapıyor. Yedikleri gol çok basit bir hataydı. İki stoper iyi zıplayamıyor…

Bir de, Diagne sorunu var. Bu kadar rahat bir maçta topu ağlara gönderemeyişi yadırgandı elbette. Topla buluşma isteği zayıftı. Gol atamayınca küsüyor ne yazık ki…

Son 10 dakika Diagne’nin yerine giren Mitroglou, golünü atarak mesaj verdi aslında. Fatih Terim, bir anlamda şanslı diyebiliriz. Kulübede oturan, girdiğinde golünü atan bir golcüsü var…

Şampiyonluk yarışında kalan 5 maç çok önemli. Galatasaray’ın iki iyi golcüye sahip olması büyük avantaj. Fatih Terim, iki oyuncuyu kullanacaktır mutlaka. Sona doğru giderken, oyun, sistem, taktik bir yana eldeki kaliteli isimleri motivasyon olarak hazır tutmak daha da önemli…

Bunu da Fatih Terim başarır…

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