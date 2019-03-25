Milli Takımın hedefi gruptaki ilk iki maçı 6 puanla kapatmaktı…



Yeni teknik direktör Şenol Güneş’in planı tuttu…

Önce dış sahada Arnavutluk, ardından Eskişehir’de Moldova’yı yendi Milliler. Üstelik gol yemeden kapattılar bu maçları. Toplam 6 gol atarak farklı bir tablo sergilediler…

Moldova karşısında alınan 4 gollü skor zafer olarak nitelenebilir. Nedeni atılan goller dışında, ortaya koyulan oyundu. En az attığımız goller kadar kaçırdıklarımız olduğunun altını da çizelim…



Burak’ın kaçırdığı penaltı dışında, Hakan’ın direkten dönen topu ve rakip takım kalecisinin kurtardıkları akılda kalan pozisyonlardı. Bu tabloyu görünce, Milli Takım'ın nasıl bir oyun oynadığı da ortaya çıkıyor…



Güzel bir maç izledik. Mücadele olarak, enerjik bir takım vardı sahada. Maçın son anına kadar baskı kuran, presi düşünen, gol atmak için çaba gösteren oyuncular özlenen Milli Takımı yaratmışlardı…



Milli Takım elbette birleştirici özelliği olan bir olgu. Eskişehir’de bunu bir kez daha gördük. Stadı dolduran 33 bin izleyicinin hakkını vermek gerekiyor. 90 dakika süresince takımı yalnız bırakmadılar. Müthiş bir destek verdiler…

Şunu kabul etmek gerekir ki, Şenol Güneş farkını iki maçta gördük. Takım olma, ortak bilinç gibi olması gerekenlere tanık olduk…Güneş hoca, takıma kendine has dokunuşlarda bulunmuş. Öncelikle iki genç oyuncuya güvenmesinin ne denli gerçekçi olduğu ortaya çıktı. Biri Merih, diğeri ise Dorukhan’dı. Altyapıdan gelen bu oyuncular kısa sürede kendilerini kanıtladılar. Merih, Fenerbahçe altyapısından, Alanyaspor oradan da İtalya’ya gitti. Dorukhan ise Eskişehir altyapısından Beşiktaş’a geldi. Şenol Güneş’in elinde pişti bir anlamda. Sağ bek oynayan Dorukhan’ı orta sahaya monte eden Güneş, yeni bir yıldızın yaratılmasında yine hocalığını gösterdi…

OYUNDA ÇOK ÜSTÜNDÜK



Karşılaşmanın ilk yarısı Moldova’ya top göstermedi Milli Takım oyuncuları. Orta alanda Mahmut ve Dorukhan’ın fizik gücü savunma oyuncularımızı rahatlattı. Ayrıca, Merih ile Kaan ikilisinin uyumu dikkat çekti. Gökhan Gönül’ün sakatlığı nedeniyle Zeki forma giydi. O da görevini yaptı…



İlk golün yaratıcısı Hasan Ali’nin sol ayakla düzeltip sağ bir vuruşla topu ağlara göndermesi ilginçti. Cenk’in attığı golde ise pası veren Burak’tı. İki oyuncunun uyumlu oluşu takım adına büyük kazançtı…



İlk yarı atılan iki gol dışında kaçanları da göz önüne alırsak skor 5 olabilirdi…

İkinci yarıya yine iyi başlayan Milli Takım oyuncuları oldu. Burak’ın penaltıyı kaçırması sonrası takım oyundan düşmedi. Şunu da belirtelim ki, golcü Burak penaltı atışını çok kötü kullandı…Cenk’in attığı üçüncü gol, kendi adına ikinci gol olarak ağlara gittiğinde Moldova takımı oyundan tamamen düştü. Kaan’la skoru belirleyen Milli Takım mutlu bir başlangıç yapmanın gururunu yaşıyor…Tartışmalardan, kavgalardan uzak ortak bir değerde birleşme adına önemli bir adım atıldığını vurgulayalım.Avrupa Şampiyonası’na katılmak için çıkılan yolda, önemli iki galibiyet aldık. Grupta Fransa ve İzlanda ile çekişeceğimiz bir gerçek. Arnavutluk ve Moldova’ya göre daha iyi bir takım olduğumuz ortada…Bir başka gerçek ise, Milli Takım’daki hava. Futbolcusundan, teknik adamına kadar herkesin yüzü gülüyor. Bir saygı ve sevgi çemberi oluşmuş. Hayal kurmak için iyi bir zemin atılmış. En önemli sorun giderilmiş anlaşılan…Haziran ayında yapılacak Fransa ve İzlanda maçlarına daha umutlu çıkacağımız bir gerçek…