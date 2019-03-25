Milli Takımın hedefi gruptaki ilk iki maçı 6 puanla kapatmaktı…
Yeni teknik direktör Şenol Güneş’in planı tuttu…
Önce dış sahada Arnavutluk, ardından Eskişehir’de Moldova’yı yendi Milliler. Üstelik gol yemeden kapattılar bu maçları. Toplam 6 gol atarak farklı bir tablo sergilediler…
Moldova karşısında alınan 4 gollü skor zafer olarak nitelenebilir. Nedeni atılan goller dışında, ortaya koyulan oyundu. En az attığımız goller kadar kaçırdıklarımız olduğunun altını da çizelim…
Burak’ın kaçırdığı penaltı dışında, Hakan’ın direkten dönen topu ve rakip takım kalecisinin kurtardıkları akılda kalan pozisyonlardı. Bu tabloyu görünce, Milli Takım'ın nasıl bir oyun oynadığı da ortaya çıkıyor…
Güzel bir maç izledik. Mücadele olarak, enerjik bir takım vardı sahada. Maçın son anına kadar baskı kuran, presi düşünen, gol atmak için çaba gösteren oyuncular özlenen Milli Takımı yaratmışlardı…
Milli Takım elbette birleştirici özelliği olan bir olgu. Eskişehir’de bunu bir kez daha gördük. Stadı dolduran 33 bin izleyicinin hakkını vermek gerekiyor. 90 dakika süresince takımı yalnız bırakmadılar. Müthiş bir destek verdiler…
OYUNDA ÇOK ÜSTÜNDÜK
Karşılaşmanın ilk yarısı Moldova’ya top göstermedi Milli Takım oyuncuları. Orta alanda Mahmut ve Dorukhan’ın fizik gücü savunma oyuncularımızı rahatlattı. Ayrıca, Merih ile Kaan ikilisinin uyumu dikkat çekti. Gökhan Gönül’ün sakatlığı nedeniyle Zeki forma giydi. O da görevini yaptı…
İlk golün yaratıcısı Hasan Ali’nin sol ayakla düzeltip sağ bir vuruşla topu ağlara göndermesi ilginçti. Cenk’in attığı golde ise pası veren Burak’tı. İki oyuncunun uyumlu oluşu takım adına büyük kazançtı…
İlk yarı atılan iki gol dışında kaçanları da göz önüne alırsak skor 5 olabilirdi…
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