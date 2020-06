Koronavirüs nedeniyle 3 ay ara verilen maç günlerine döndük. Herkes için çok zor bir süreç yaşadığımız gerçek bu ortamda futbolcuların performansı merak ediliyordu doğal olarak. Kolay değil çok uzun bir süre antrenman yapmayan oyuncuların neler yapacağı ya da yapamadıkları belleklere kazınacaktı.

Saha dışında kurallara uyan futbolcular maç başladıktan itibaren koronasız günlerde olduğu gibi bir mücadele sergilediler. Şaşırtıcı olan ise fiziksel düşüş yaşamadılar. Sanki hiç ara verilmemiş gibi bir havaları vardı. Tek eksik taraftarın olmayışıydı. Hatta gol sevinçlerinin eskiden olduğu gibi sarmaş dolaş kutlanması ilginçti. Avrupa'da özellikle Almanya'da oyuncular gol sevincini temassız yaşarken bizdeki görüntü yadırgandı ister istemez.

Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı maçta Kayserispor'u yenerken iyi futbol oynadı diyebiliriz. Oyunun hemen başında 10 kişi kalmasına karşın maçı galibiyetle kapatan sarı-lacivertliler 7 hafta sonra kazanma mutluluğunu da yaşamış oldular.

İlk yarının son dakikalarında 2 önemli fırsat yakalayan Fenerbahçe geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başardı. Kayserispor'un attığı gol kadar Gustavo'nun golü de çok güzeldi.

Zaman zaman konuk ekibin etkili olduğu karşılaşma da Fenerbahçe'nin galibiyete odaklı isteği ve mücadelesi olumlu not aldı. Her zaman olduğu gibi savunmada sorunlar yaşandı. Kaleci Altay'ın önemli kurtarışları takımın direncini artıran en önemli etkendi.



Koronavirus oyuncuları çok etkilemiş anlaşılan fizik güçleri mücadele anlayışları oyundan kopmayışları azımsanacak bir durum değil. Bu anlamda her iki takımı da kutlamak gerekir. İşlerini ciddiye aldıklarını gördük. Bu nedenle şaşırttılar diyoruz.

İki hafta sonra çok daha iyi maçlar izleyeceğimizi gördük.