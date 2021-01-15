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İbrahim Yıldız: Savunma sınıfı geçti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken turu atlayan taraf 1-0'lık skorla galibiyete uzanan Fenerbahçe oldu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesini kaleme alırken sarı-lacivertlilerin savunmasının sınıfı geçtiğini dile getirdi

İbrahim Yıldız: Savunma sınıfı geçti

Fenerbahçe kupada çeyrek final biletini Samatta’nın attığı golle aldı.

Erol Bulut, iki golcüsünü sahaya sürmüştü. Samatta ile Cisse birlikte oynadılar.

Son haftaların formda oyuncusu Sinan yine ilk 11’deydi.

Ferdi hücum hattının en etkili oyuncusu olarak dikkat çekti. Topla buluştuğunda tehlike yaratan Ferdi, çalım atma becerisi olan bir oyuncu. Hatta takımda adam eksilten tek isim. Oyunundaki tek eksiklik, ikili mücadele sorunu. Çabuk yere düşüyor. Bir de geriye yardım konusunda zayıf kalıyor. Oyundan alındığında Erol Bulut’un bu yönde uyarısına tanık olduk.

Samatta uzun süre sakatlık sorunu yaşadı. Tam olarak form tuttuğu söylenemez. Caner’in ortasına iyi yükseldi. Takımın tur atlamasını sağladı. Anlaşılan biraz daha zamana ihtiyacı var.

Cisse ise beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Dağınıklığını giderememiş. Sinan’ın saman alevi gibi bir parlayıp, sönmesi ise ayrı bir durum. Çok iyi bir performans yakalamışken, bunu sürdüremeyişini anlamak zor. Belki de 'Nasıl olsa ikinci yarı oyundan çıkacağım' psikolojisi, motivasyonunu etkiliyor.

Fenerbahçe’nin savunması bu kez hata yapmadan oynadı. Oldukça dikkatli ve disiplinliydiler. Arkaya adam kaçırmayışları dikkat çekti. Serdar – Lemos ikilisi uyumlu bir görüntü verdiler.

Orta sahanın gününde olması, maçın kazanılmasında büyük rol oynadı. Gustavo yine görevini yaptı. Mert Hakan çok koşan bir oyuncu. Son anda yaptığı hareket anlamsızdı. Kırmızı kart görerek bu hafta takımını yalnız bıraktı. Bu düzeyde bir oyuncunun daha dikkatli ve soğukkanlı olması gerekir.

Caner bildiğimiz ortalarını yapmayı sürdürdü. Gol de öyle geldi. İkinci yarı daha öne çıktı. Sinirli halini bırakması gerekiyor. Neredeyse her maç hakemle konuşması ve sonunda sarı kart görmesi kabul edilemez. Kendini frenleyemiyor ne yazık ki.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkmak önemliydi. Bunu başaran sarı-lacivertliler lig için de moral kazandı.

Çok sert oynamayan ancak pas oyununu iyi oynayan Kasımpaşa’yı yenmek kolay değil. Çok fazla pozisyon bulamadıkları bir gerçek. Erol Bulut bu konuda çözüm üretmeli. Son vuruşlardaki beceriksizlik dikkatini çekmiştir sanırız.

Kasımpaşa yenilmesine rağmen akılda kalan bir oyun sergiliyor. Genç oyuncular ile kolektif bir oyun oynuyorlar. Ayağa pas ve kontratak şanslarını iyi kullandılar. Tek sorun ceza sahası içine girdiklerinde telaş yapıyorlar. Yusuf’un gününde olmayışı takımı etkiledi. Fenerbahçe karşısında açık futbol oynadılar. Yeni transferleri göz doldurdu. Gol sorununu giderirlerse tehlikeli bir takım olacakları ortada...

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