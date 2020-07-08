Futbol Federasyonu aldığı kararlarla kulüpleri zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Yayın meselesinden yabancı oyuncu sayısına hatta yeni sezonun başlama tarihine kadar her uygulama sorun haline geldi.

Kulüpler, federasyonun tutumunun "ben yaptım oldu" şeklinde dayatmacı bir hal aldığını söylüyorlar.

Asıl amacı kulüplerin hakkını korumak ve adaletli bir düzen içerisinde işlerin yürümesini sağlamak olan federasyonun bu tutumunu anlamak mümkün değil.

Futbol endüstrisinin büyümesi ve gelişmesi için en büyük paydaş olan kulüplerin yok sayılıyor olması, hiçbir dönem bu şekilde acımasızca yapılmamıştı.

Futbol Federasyonu son aldığı kararla bir kez daha kulüpleri hiçe saydığını gösterdi.

Bilindiği gibi 2019-2020 sezonunda yürürlüğe giren kulüp lisans ve 'Finansal Fair Play' talimatı ile kulüp harcamaları denetlenecekti.

Süper Lig kulüplerinin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma 5 yıllık bir yapılandırmayı amaçlıyordu.

İlk iki yıl ana para ödemesiz faiz ödemeli sistem baştan iyi gibi görünse de, sorunu çözmek yerine daha çıkmaz hale getirdi.



Konu ilk gündeme geldiğinde modelin doğru olmadığı, her kulübe aynı gömleğin giydirilmek istenmesinin yanlışlığı dile getirilmişti.

Ancak federasyon bu haklı eleştirileri dinlemedi.

Bankalar Birliği, Kulüp Lisans Kurulu'na 3 kişi atayarak kulüplerin harcamalarını kontrol altına almayı hedefledi.

Bakıldığında mantıklı bir sistem gibi gözüken bu anlaşma, borç batağındaki kulüpleri rahatlatacak gibi gözüküyordu.

Uygulamada borcu olmayan ya da bilançosu denk gelen kulüpler için herhangi bir yöntemin düşünülmemesi ise büyük haksızlık olarak ortada.

Basit bir anlatımla, borçlu kulüplere uygulanan harcama limitlerinin borçsuz takımlara da uygulanmak istenmesi sistemin ne kadar özensiz olduğunun en somut göstergesi.

Mart ayında yapılan toplantıda, Süper Lig kulüplerinin profesyonel yöneticileri, değiştirilmesi istenen maddeler için bir çalışma yaptı.

Kulüpler Birliği finans grubunun bu çalışması 18 kulüpten yazılı onay alınarak federasyona gönderildi. Trabzonspor tek bir maddeye şerh koydu.

Federasyon koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında Kulüpler Birliğine gönderdiği yazı ile ek değişiklik talebini iletti.

Yine aynı kurul, 2 maddelik değişiklik talebini haziran ayında federasyonla bir kez daha paylaştı.

Buraya kadar her şey gayet güzel ve kitabına uygun.

Ancak tüm bu gelişmeler karşısında federasyondan bir ses çıkmadı.

Yani mart, nisan ve haziran aylarında federasyonla paylaşılan taleplerle ilgili kulüplere hiçbir geri dönüş olmadı. Yorum yapılmadı. Her zaman olduğu gibi büyük bir sessizlik...

Özetle kulüpler iki maddelik değişiklik istiyor. Harcama limitlerinin en azından esnetilmesi yönünde.

Federasyon, sanki tüm bunlar yaşanmamış gibi harcama limitlerini yüzde 15'le sınırladığını açıkladı.



Bu karar kulüpler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere takımların transfer yapması olanaksız hale geldi.

Bir tek Trabzonspor bu kapsam dışında kalıyor.