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        Haberler Yaşam İç Anadolu’nun Karadeniz’e açılan kapısında görsel şölen

        İç Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısında görsel şölen

        Sivas'ın Zara ile Suşehri ilçelerini birbirine bağlayan Geminbeli Geçidi sonbaharın gelmesiyle birlikte rengarenk oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:30 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:30
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        Sivas'ın Zara ile Suşehri ilçeleri arasında bulunan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, bugünlerde görenleri kendine hayran bırakıyor.

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        Sonbaharın gelmesiyle İç Anadolu’nun Karadeniz Bölgesi'ne açılan kapısı olan geçitte bulunan ağaçlar adeta rengarenk oldu.

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        Sarı, kırmızı ve yeşil tonun birleştiği geçitteki ormanlık alanda kartpostallık görüntüler oluştu.

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        Masalsı manzarayı gören vatandaşlar ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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        Sonbahar renklerinin hakim olduğu geçit, drone ile görüntülendi.

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        #Geminbeli Geçidi
        #sivas
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