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Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından tüm dünyada ‘İç Denetimde Farkındalık Ayı’ olarak kutlanan Mayıs ayı etkinlikleri kapsamında, ’12.İç Denetim Farkındalık Ödül Töreni’ gerçekleştirildi.

İki yıl aranın ardından bu yıl fiziki olarak düzenlenen törende, mesleki farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurum ve kişiler ile toplumsal alanda fark yaratanlara yönelik verilen toplam 5 kategorideki ödül sahipleriyle buluştu.

Yapılan açıklamaya göre, iş ve akademi dünyasına yön veren isimlerin bir araya geldiği törende, iç denetim mesleği ve TİDE için başarı gösteren, yaşamını iç denetim mesleğinin gelişimine adamış, ulusal veya uluslararası çapta iç denetim mesleğinin uygulamasına katkı sağlayan, TİDE ve iç denetim farkındalığının gelişmesine öncü olan kişi ve kurumların teşvik ve takdir edilmesi amaçlanıyor.

200 PROFESYONEL KATILDI

200’e yakın profesyonelin katıldığı törende "Kurumsal Farkındalık" kategorisinde, İç Denetim

Kalite Güvence Dış Değerlendirmesi” ni başarı ile tamamlayan kurumlar olarak ödüllendirilen

şirketler, “BSH Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş”ve “Anadolu Hayat Emeklilik” oldu. “Mesleki Tanıtım

Faaliyetleri Farkındalığı Ödülü”, iç denetim faaliyetlerinin tanıtımı ve yaygınlaşmasında

sağladıkları destekler nedeniyle “Uğur Okulları” layık görüldü.

“Sürekli Mesleki Gelişim Farkındalığı Ödülü”, iç denetim mesleğinin ihtiyacı olan iş gücünün yaratılmasında çalışmalar gerçekleştiren “Türkiye Vakıflar Bankası”na verilirken, “Sertifikasyon Farkındalığı Ödülü”ne ise iç denetimin uluslararası standartlar çerçevesinde yürütülmesi amacıyla ‘İç Denetçi Sertifikasyonu’na verdiği önem ile “Eti Maden İşletmeleri” sahip oldu.

İç Denetim mesleğinin bilinirliliğine, değer kazanmasına imkân sağlayacak gönüllü faaliyetleri

sebebiyle “Bireysel Farkındalık Ödülü” nün sahibi ‘’Dr. Öğretim Üyesi Sezen Uludağ’’ olurken

Toplumsal Farkındalık Ödülleri"ne, ülkemizi temsil eden Milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Mete Gazoz ve Sümeyye Boyacı ile finansal okuryazarlığı arttırmaya yönelik aktif çalışmaları sebebiyle Prof.Dr. Özgür Demirtaş layık görüldü.

Gecenin sonunda, TİDE’nin kurumsal gelişimine katkılar sağlamış ve mesleki gelişim ile

ilgili konularda çalışmaları nedeniyle verilen “TİDE Özel Ödülü”nün sahipleri “Murat Yeşildere”, “Seyfullah Atçı” ve “ Hacı Ömer Sabancı Holding” oldu.

Bıraktıkları izlerle fark ve değer yaratan kişilere hizmetleri için takdim edilen "Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü"ne ise bu sene “Doç. Dr. Osman Reha Yolalan” layık görüldü.