IC Enterra'nın Hatay projesi için 65 Milyon Dolarlık uluslararası finansman

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile yapılan anlaşmanın, IC Enterra'nın sürdürülebilir büyüme yolunda attığı önemli adımlardan biri olarak dikkat çekerken, yıllık ortalama 248.000 MWh elektrik üretmesi öngörülen santral, yaklaşık 155 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Yıllık 157 bin ton karbon emisyonunun önüne geçecek santral, Türkiye'nin sürdürülebilir elektrik arzına katkı sağlayacak.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji CEO'su Cem Aşık, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Yatırımlarımıza hız verdiğimiz bu dönemde, AIIB ve TSKB gibi güçlü finansal kurumlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliği bizim için büyük bir anlam taşıyor. Erzin-2 GES, yalnızca IC Enterra'nın büyüme yol haritasında stratejik bir yere sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan, sürdürülebilir büyümeyi ve bölgesel kalkınmayı destekleyen bir yatırım olarak öne çıkıyor" dedi.

Cem Aşık ayrıca şu ifadelere yer verdi: