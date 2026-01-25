Habertürk
        İç Pilav Tarifi ve Yapılışı: İç Pilav Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Türk mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan iç pilav, özellikle davet sofralarının, özel günlerin ve düğünlerin vazgeçilmez bir yan yemeğidir. Mis gibi tereyağı kokusu, tane tane pirinci ve dolgun iç harcı ile sofralara renk katar. Eğer siz de evde nefis bir iç pilav tarifi denemek istiyorsanız, bu yazımızda iç pilav malzemeleri, iç pilav yapımı, iç pilav yapılışı ve iç pilav nasıl yapılır konularını detaylı şekilde bulabilirsiniz.

        Giriş: 25.01.2026 - 15:18 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:18
        İç Pilav Tarifi ve Yapılışı
        İç Pilav Malzemeleri

        Lezzetli bir iç pilav yapımı, malzemelerin taze ve kaliteli olmasına bağlıdır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik iç pilav malzemeleri şöyle…

        • - 2 su bardağı pirinç (baldo veya osmancık tercih edilebilir)
        • - 100 gram kuşbaşı doğranmış tavuk veya hindi (isteğe bağlı)
        • - 2 yemek kaşığı tereyağı
        • - 1 yemek kaşığı sıvı yağ
        • - 1 adet kuru soğan
        • - 1/2 su bardağı dolmalık fıstık
        • - 1/2 su bardağı kuş üzümü
        • - 4 su bardağı tavuk veya su bulyonlu sıcak su
        • - Tuz, karabiber

        Bu malzemelerle hazırlayacağınız iç pilav, hem görünümü hem de tadıyla sofralarınızı şenlendirecek klasik bir lezzet sunar. Özellikle tereyağı ve kuş üzümü, pilavın aromasını ve tat dengesini tamamlayan en önemli unsurlardandır.

        İç Pilav Tarifi

        İç pilav tarifi, birkaç temel aşamadan oluşur. Her adımı dikkatle uygulamak, pilavın tane tane olmasını ve iç malzemelerin lezzetini ön plana çıkarır. İşte adım adım iç pilav yapılışı

        • Pirinci yıkayın ve ılık suda 20-30 dakika bekletin. Ardından süzün ve kenarda bekletin. Bu işlem, pirincin tane tane olmasını sağlayacaktır.
        • Kuru soğanı ince ince doğrayın ve tereyağı ile sıvı yağda kavurun. Soğanlar pembeleşince, dolmalık fıstıkları ekleyin ve hafifçe kavurmaya devam edin.
        • Kuşbaşı doğranmış tavuğu ekleyin ve tavuk suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından kuş üzümünü ekleyin ve birkaç dakika birlikte soteleyin.
        • Süzülen pirinci tencereye ilave edin ve tüm malzemeleri karıştırarak birkaç dakika kavurun. Pirinçlerin yağı ve harçla iyice bütünleşmesini sağlayın.
        • Sıcak tavuk suyu veya bulyonlu suyu ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.
        • Pilav suyunu tamamen çekince ocaktan alın ve 5 dakika dinlendirin. Ardından hafifçe karıştırarak tanelerin ayrılmasını sağlayın.

        Bu adımlar iç pilav yapımı için en doğru yöntemdir. Pirinçlerin tane tane olması, fıstık ve kuş üzümünün aromasıyla birleşince, klasik iç pilav nasıl yapılır sorusunun en lezzetli cevabı ortaya çıkar.

        İç Pilav Nasıl Yapılır?

        İç pilav nasıl yapılır sorusunun püf noktası, pirincin önceden suda bekletilmesi ve kavurma aşamasının dikkatlice yapılmasıdır. Özellikle tereyağı ve sıvı yağın dengeli kullanımı, pilavın hem lezzetini hem de kıvamını doğrudan etkiler. Ayrıca kuş üzümü ve dolmalık fıstık, pilava tat ve görsellik katarak sofralarda şık bir sunum sağlar. İyi bir iç pilav yapılışı için dikkat edilmesi gereken püf noktaları şunlardır;

        • - Pirinci yıkayıp bekletmek tanelerin birbirine yapışmasını önler.
        • - Tereyağı ve sıvı yağ karışımı pilava hem aroma hem de parlaklık verir.
        • - İç malzemeleri kavururken dikkatli olmak, pilavın lezzet dengesini sağlar.
        • - Pilavı kısık ateşte pişirmek, tanelerin bütünlüğünü korur.

        Bu basit ama etkili ipuçları, evde yaptığınız iç pilav tarifini mükemmel hale getirir. İç pilav malzemeleri ve yapılışını doğru şekilde uyguladığınızda, klasik ve nefis bir pilav elde edebilirsiniz…

