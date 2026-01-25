İç Pilav Malzemeleri

Lezzetli bir iç pilav yapımı, malzemelerin taze ve kaliteli olmasına bağlıdır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik iç pilav malzemeleri şöyle…

- 2 su bardağı pirinç (baldo veya osmancık tercih edilebilir)

- 100 gram kuşbaşı doğranmış tavuk veya hindi (isteğe bağlı)

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 adet kuru soğan

- 1/2 su bardağı dolmalık fıstık

- 1/2 su bardağı kuş üzümü

- 4 su bardağı tavuk veya su bulyonlu sıcak su

- Tuz, karabiber

Bu malzemelerle hazırlayacağınız iç pilav, hem görünümü hem de tadıyla sofralarınızı şenlendirecek klasik bir lezzet sunar. Özellikle tereyağı ve kuş üzümü, pilavın aromasını ve tat dengesini tamamlayan en önemli unsurlardandır.

İç Pilav Tarifi

İç pilav tarifi, birkaç temel aşamadan oluşur. Her adımı dikkatle uygulamak, pilavın tane tane olmasını ve iç malzemelerin lezzetini ön plana çıkarır. İşte adım adım iç pilav yapılışı…

Pirinci yıkayın ve ılık suda 20-30 dakika bekletin. Ardından süzün ve kenarda bekletin. Bu işlem, pirincin tane tane olmasını sağlayacaktır.

Kuru soğanı ince ince doğrayın ve tereyağı ile sıvı yağda kavurun. Soğanlar pembeleşince, dolmalık fıstıkları ekleyin ve hafifçe kavurmaya devam edin.

Kuşbaşı doğranmış tavuğu ekleyin ve tavuk suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından kuş üzümünü ekleyin ve birkaç dakika birlikte soteleyin.

Süzülen pirinci tencereye ilave edin ve tüm malzemeleri karıştırarak birkaç dakika kavurun. Pirinçlerin yağı ve harçla iyice bütünleşmesini sağlayın.

Sıcak tavuk suyu veya bulyonlu suyu ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.

Pilav suyunu tamamen çekince ocaktan alın ve 5 dakika dinlendirin. Ardından hafifçe karıştırarak tanelerin ayrılmasını sağlayın.

Bu adımlar iç pilav yapımı için en doğru yöntemdir. Pirinçlerin tane tane olması, fıstık ve kuş üzümünün aromasıyla birleşince, klasik iç pilav nasıl yapılır sorusunun en lezzetli cevabı ortaya çıkar.

