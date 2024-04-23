Icardi'den Fenerbahçe'ye 23 Nisan'da da gönderme! Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken paylaşımında Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı. Kendi çocukları ve kendisini seven minik taraftarların fotoğraflarını paylaşan Arjantinli yıldız, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçından da görsel paylaştı ve sarı-lacivertli kulübe göndermede bulundu!

Habertürk Giriş: 23.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:54 facebook

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