Icardi için flaş transfer iddiası!

Galatasaray'ın Arjantinli ikon golcüsü Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Icardi'nin kişisel ve ailevi nedenlerden ötürü İstanbul'dan ayrılıp İtalya'ya gitmek istediği ve bunu da Galatasaray kulüp yönetimine bildirdiği iddia edildi.

MILAN KAPIYI KAPATTI

Haberin detayında, Milan'ın Icardi yarışından çekildiği de belirtildi. Bir aracının bu transferi gerçekleştirmek için büyük çaba göstermesine rağmen İtalyan devi, Icardi ile ilgilennmediğini kesin olarak bildirdi.

GALATASARAY OCAK AYINDA SATABİLİR

Galatasaray'ın ise sezon ortasında ilgi çekici bir transfer teklifi gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceği vurgulandı.