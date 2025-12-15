Habertürk
        Icardi için flaş transfer iddiası! - Futbol Haberleri

        Icardi için flaş transfer iddiası!

        Galatasaray'dan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü. Yıldız forvetin ailevi sebeplerden dolayı sarı-kırmızılılardan ayrılıp İtalya'ya dönmek istediği öğrenildi.

        Giriş: 15.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.12.2025 - 12:17
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Galatasaray'ın Arjantinli ikon golcüsü Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

        Sky Sports'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Icardi'nin kişisel ve ailevi nedenlerden ötürü İstanbul'dan ayrılıp İtalya'ya gitmek istediği ve bunu da Galatasaray kulüp yönetimine bildirdiği iddia edildi.

        MILAN KAPIYI KAPATTI

        Haberin detayında, Milan'ın Icardi yarışından çekildiği de belirtildi. Bir aracının bu transferi gerçekleştirmek için büyük çaba göstermesine rağmen İtalyan devi, Icardi ile ilgilennmediğini kesin olarak bildirdi.

        GALATASARAY OCAK AYINDA SATABİLİR

        Galatasaray'ın ise sezon ortasında ilgi çekici bir transfer teklifi gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceği vurgulandı.

        İTALYA'DAN İKİ TALİP VAR

        Detayda, Fiorentina ve Genoa'nın Icardi ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişmelerin yaşanabileceğinin altı çizildi.

        G.SARAY FORMASIYLA 69 GOL 22 ASİST

        Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Arjantinli golcü, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 8 gol attı. Icardi, Eylül 2022'den bu yana sarı kırmızılı forma altında ise 108 resmi maçta 69 gol atıp 22 asist yaptı.

