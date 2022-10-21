Icardi ve Wanda için yeni gelişme

Icardi'nin kariyeri için her şeyi yaptığını söyleyen Wanda Nara, "Mauro için bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı. Benim işim ona bulabileceği en iyi sözleşmeyi bulmak ve şu anda Arjantin Milli Takımı'ndaki oyuncuların yarısından daha iyi bir sözleşmeye sahip" ifadelerini kullandı.