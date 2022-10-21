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Icardi ve Wanda için yeni gelişme

Arjantin basını, Wanda Nara'nın, Icardi'yi affettiğini ve ikilinin barışma aşamasında olduğunu öne sürdü. Wanda Nara böyle bir durumun olmadığını söylerken, Icardi ise farklı bir tepki verdi. İşte yaşananlar

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  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Mauro Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmüyor.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Son olarak Arjantin basını, Wanda Nara'nın, Icardi'yi affettiğini ve ikilinin barışma aşamasında olduğunu duyurdu. 
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Bu haber sosyal medyadan paylaşılırken ilk tepki Wanda Nara'dan geldi.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Nara, yaptığı açıklamada, "Affedilecek bir şey yok. Biz ayrıldık" dedi.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Mauro Icardi, Nara'nın bu açıklamasına, "Ayrıldık öyle mi? Birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde olduğu gibi mi? Harika vakit geçirdik" şeklinde cevap verdi.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    OLAY YARATAN FOTOĞRAFLAR

    Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile olan fotoğrafları ortaya çıktı.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Arjantin basınında yer alan habere göre; Daha önce adları aşk dedikodularına karışan Wanda ve L-Gante, bir klip için yatakta oldukları ve çıplak oldukları belirtildi. 
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Bu klibin, Wanda'nın Mauro Icardi ile ilişkisinin tamamen bittiğine dair bir ispat olduğu belirtildi.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Mauro Icardi'nin kızgın ve üzgün olduğu, özel hayatındaki çalkantılardan ötürü yeni kulübü Galatasaray'ın da mutsuz olduğu vurgulandı.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Ayrıca, Arjantinli magazin gazetecisi Juan Etchegoyen'e göre Mauro Icardi, L-Gante ile olan klibin fotoğraflarını görünce hemen Wanda Nara'yı aradı ve Türkiye'ye gelmesini, Arjantin'deki işlerinden ayrılmasını istedi.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Wanda Nara, daha önce Mauro Icardi ile ilişkilerinin bittiğini instagram üzerinden duyurmuştu. 
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Wanda ise kendi markası Wanda-Sport için L-Gante ile kameralar karşısına geçmişti.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Öte yandan Wanda Nara ile barışmak için geçtiğimiz günlerde Arjantin'e giden Icardi’nin eşinin evine alınmadığı iddia edilmişti. Dün ise bu görüntüler Arjantin basınına sızdırıldı. 
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Görüntülerde Icardi'nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyor.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Icardi'yi durduran güvenlikler hemen otelde kalan Nara'ya haber verdi. Haber gelene kadar Icardi'yi kapıda bekleten görevliler ancak Nara'dan izin çıktıktan sonra yıldız futbolcunun otele girmesine izin verdi.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Olayın ardından Türkiye'ye dönen Icardi ile ayrılık kararı alan Nara'nın birlikte olduğu iddia edilen rapçi L-Gante ile dudak dudağa görüntüleri de yayınlandı.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Ünlü rapçinin Nara ile birlikte rol aldığı klip yayına girdi.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    L-Gante, daha önce yaptığı açıklamada Wanda ile ilgili, "O güzel, çok güzel bir kadın. Onu tanımaya başladım. Birbirimizi tanımaya başladık" demişti.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    WANDA NARA'DAN AÇIKLAMALAR

    Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara, Arjantin basınına konuştu. Nara, Icardi için gereken her şeyi yaptığını ve artık golcü oyuncunun sahada kendisini göstermesi gerektiğini söyledi. 
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Arjantin basınında ise Icardi ile Nara'nın yollarının tamamen ayrıldığı yazıldı.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Icardi'nin transfer sürecinde elinden geleni yaptığını ifade eden Wanda Nara, "Transfer süreçlerinde bazen aracılar oluyor ancak Mauro'nun Türkiye'ye transferinde tek temsilci bendim. Sadece ben. Benim hakkımda istediklerini söyleyebilirler ancak Avrupa'daki faturalarım belli, işimde her zaman en iyisini yaparım" dedi.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Wanda Nara, G.Saray'ın PSG'den aşağı kalır bir takım olmadığını da vurgulayarak, "Sezon başında, yeni bir takıma ve maceraya yelken açmak istiyordu. Mauro'nun önceliği futbol oynayabilmek ve şu anda gittiği takımla ayrıldığı takım arasında çok da büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke" ifadelerini kullandı.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Icardi'nin kariyeri için her şeyi yaptığını söyleyen Wanda Nara, "Mauro için bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı. Benim işim ona bulabileceği en iyi sözleşmeyi bulmak ve şu anda Arjantin Milli Takımı'ndaki oyuncuların yarısından daha iyi bir sözleşmeye sahip" ifadelerini kullandı.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Icardi'nin artık beklenitleri karşılaması gerektiğini kaydeden Wanda Nara, "Tekrar söylüyorum; Mauro eskisi gibi harika bir golcü olabilir ancak her şey ona bağlı. Ben onun için evrak işleriyle uğraşıyorum, onun da sahada uğraşması lazım" sözleriyle Arjantinli oyuncuya çağrıda bulundu.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

    Arjantin basını Wanda Nara ile Icardi'nin yollarının tamamen ayrıldığını yazdı. Nara'nın, Arjantinli rapper L-Gante ile ilişkisi olduğu yazıldı.
  • Icardi ve Wanda Nara için yeni gelişme: Affedilecek bir şey yok - Son dakika haberleri

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