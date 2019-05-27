İstanbul Fuar Merkezi'nde 30 Mayıs'a kadar devam edecek fuar ve konferansın açılış konuşmacıları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş bulunuyor.

Bu yılki teması "Enerjide Dönüşüm ve Değişim" olarak belirlenen; kamu, özel sektör ve akademinin enerjinin bugünü ve geleceğini tartışmak üzere bir araya geleceği ICCI 2019, ilk gününde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği ve Türkiye Elektrik Sanayi Birliği'nin özel oturumlarına ev sahipliği yapacak.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Emre Alkin, girişimci Alphan Manas ve Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği Başkanı Ali Rıza Ersoy'un da konuşmacı olarak ağırlanacağı ICCI 2019'da, enerji sektörünün geçmişine, bugününe ve geleceğine ışık tutulacak.

Sektördeki teknolojik gelişmeler, dijitalleşme yönelimi ve değişen iş yapış biçimleri doğrultusunda şekillendirilen etkinliğe, 15 bine yakın kişinin katılması bekleniyor.