"İçim rahatladı!" Yasak aşk cinayeti! 0:00 / 0:00

İHA

Konya'da, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazide bir kişinin ölü olarak yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRÇOK KEZ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre olay yerine giden polis ekipleri, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kişinin Abdullah Mansur El Kaddas (24) olduğunu belirledi.

EŞİYLE ADAMI ÖNCE YÜZLEŞTİRDİ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisinin Kusay El Yasin (28) olduğunu ve öldürdüğü Abdullah Mansur El Kaddas’ın telefonunda eşinin fotoğraflarını ve mesajlaşmalarını yakaladıktan sonra Kaddas ve eşini yüzleştirdiği öğrenildi.

HATAY REYHANLI YOLUNDA YAKALANDI

Ardından çıkan tartışmada, Yasin’in Kaddas’ı kovalayarak arazide öldürdüğü belirlendi. Eşi, yengesi ve yengesinin çocuğunu da alarak Suriye’ye gitmeye çalıştığı öğrenilen şüpheli Kusay El Yasin, Hatay Reyhanlı yolunda Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobili durdurularak yakalandı.

"İÇİM RAHATLADI" DEDİ

Konya’ya getirilerek Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan zanlı emniyetteki ifadesinde, “Eşimden zaten şüpheleniyordum. Olay günü eve biraz erken gidince ikisini evde bastım. Bıçakla kovaladıktan sonra arazide yakalayıp öldürdüm” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilere, "İçim rahatladı" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.