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İçimizdeki Ateş dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İçimizdeki Ateş ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının yeni dizisi İçimizdeki Ateş izleyici ile buluştu. Diziyi kaçıranlar "İçimizdeki Ateş dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İçimizdeki Ateş ne zaman yayınlanacak?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Fragmanı yayınlandığı ilk andan itibaren seyircinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Dizi hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşların hikayesini konu alıyor. İçimizdeki Ateş dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik...

İçimizdeki Ateş dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İçimizdeki Ateş ilk bölümü yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan İçimizdeki Ateş dizisinin ilk bölümü 23 Haziran'da yayınlanırken, diziyi kaçıranlar, izlemek isteyenler tarafından dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilip araştırılmaya başlandı. Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz’ün kaleme aldığı İçimizdeki Ateş Fabrika Yapım imzası taşımaktadır. İşte İçimizdeki Ateş dizisi hakkında tüm detaylar...
İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU NE?
Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir.
Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz.


İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?
Atakan Hoşgören
İpek Filiz Yazıcı
Burak Sevinç
Ceren Benderlioğlu
Gizem Arıkan
Demirhan Demircioğlu
Hazım Körmükçü

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