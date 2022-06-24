ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan İçimizdeki Ateş dizisinin ilk bölümü 23 Haziran'da yayınlanırken, diziyi kaçıranlar, izlemek isteyenler tarafından dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilip araştırılmaya başlandı. Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz’ün kaleme aldığı İçimizdeki Ateş Fabrika Yapım imzası taşımaktadır. İşte İçimizdeki Ateş dizisi hakkında tüm detaylar...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU NE?

Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir.

Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz.