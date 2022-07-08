İÇİMİZDEKİ ATEŞ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Avukat adaylarının başı dertte

Ege'nin müthiş planıyla kavga anının videosunu Doğan Yener'e gönderen kişinin kim olduğu ortaya çıkar. Ege stajlarını yakacak videoyu Doğan Yener'den gizlemeye çalışır.

Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürerken başları fena halde belaya girer. Hale, Tahsin'i bir kadınla görür ve hiç zaman kaybetmeden annesine gördüklerini anlatır. Nuran, Tahsin'i takip eder ve onun karanlık yüzünü ortaya çıkaracak bir ipucu yakalar. Diğer yanda Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli olarak onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürer ancak başları fena halde belaya girer.

Doğan ve Tülin'in kızları İpek'in ölümüne sebep olan gerçek katil ortaya çıkacak mıdır? Hale, annesini terk edebilecek mi? Nuran kızını kaybetmemek için Tahsin'den vazgeçebilecek mi? Bahar, Mert'e evlerinin ipotek olduğunu söyleyecek mi? Bu durum ikili arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?