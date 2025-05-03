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        Haberler Gündem 3. Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İki servis sürücüsü yakalandı | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: İki servis sürücüsü yakalandı

        İstanbul'da, iki okul servis aracı, yaptıkları manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye düşürmüş, görüntüler tepki çekmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T. yakalanmıştır. Her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca; Toplam 44.232 TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 08:40 Güncelleme: 03.05.2025 - 08:40
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        Yerlikaya: İki servis sürücüsü yakalandı
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        İstanbul TEM Otoyolu'nda dün, Edirne istikametine ilerleyen iki servis minibüsünün sürücüleri, şerit değiştirerek birbirlerinin önüne direksiyon kırmıştı.

        SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        AA'daki habere göre hem araçtakilerin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan servis şoförlerine, arkadan gelen sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI

        Daha sonra yollarına devam eden servis araçlarının trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        "İKİSİ DE YAKALANDI CEZA UYGULANDI"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T. yakalanmıştır. Her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca; Toplam 44.232 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

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