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İçişleri Bakanı Soylu, metroda hakarete uğrayan Senegalliyi ziyaret etti

İstanbul'da metroda hakarete uğrayan Senegalli'yi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz...

İçişleri Bakanı Soylu, metroda hakarete uğrayan Senegalliyi ziyaret etti
Hakarete uğrayan Senegalli'ye ziyaret
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AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da metroda hakarete uğrayan Senegalli Davut'u kaldığı evde ziyaret etti.


Bakan Soylu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegalli Davut, tertemiz bir insan... Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler... Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz..." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun mesajının ekinde paylaştığı videoda ise Senegalli Davut ve ailesiyle sohbeti yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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