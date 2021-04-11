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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çökme tehlikesi bulunan binanın yukarıdan makaslanarak yıkılacağını açıkladı

Ankara’da istinat duvarı inşaat çalışması nedeniyle yıkılan ve yerinden kayan bina hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Mümkün olduğunca az hasarla nasıl bu binanın yıkılması sağlanabileceği konusunda teknik ekipler çalışıyor” dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çökme tehlikesi bulunan binanın yukarıdan makaslanarak yıkılacağını açıkladı
İHA

Başkentte, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile çevresinde bulunan toplam 21 bina boşaltıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak açıklamalar yaptı.

“BİRLİKTE DEĞERLENDİRME İLE BİR KARAR ALINDI”

Binanın yıkım işlerinin başlatıldığını söyleyen Bakan Soylu “Gece de buraya geldik. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleriyle birlikte. Bakanımızın da İstanbul’da şu anda. Onunla da sürekli bir temas halindeyiz. AFAD ekipleri ve belediye ekipleriyle bir değerlendirme yapıldı. Birazdan, bina yukarıdan makaslama usulü olarak kesilmeye başlanacak. Kaldıkça riski artacak çünkü. Mümkün olduğunca az hasarla nasıl bu binanın yıkılması sağlanabileceği konusunda teknik ekipler çalışıyor. Gece bütün vatandaşlarımızın mümkün olduğunca nakli başka yerlere sağlandı. Yakınlarının yanına gitmek isteyenler yakınlarının yanına gitti. Arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz, AFAD başkanımız buradaydı. Yarım saat önce ayrıldılar. Şimdi tekrar gelecekler. Çankaya Belediyesi’nin ekipleriyle yöneticileri de buradalar. Birlikte değerlendirme ile bir karar alındı. Doğalgazlar anında kesildi. Bir takım su tesisatları varmış. Onlar da kesildi” ifadeleri kullandı.

Yaşanan olayda hatası olanlara karşı gereken adımların atılacağını belirten Soylu, “Biz dün gece arkadaşlarımızın hepsiyle değerlendirdik. Ankara Valimiz ile de gecenin geç saatlerinde buradaydık. Değerlendirmeler yapıldı. Kimin eksiği, hatası varsa elbette ki bu konudaki adımlar atılacaktır. Öncelikle karşı karşıya kaldığımız riskli durumu değerlendirdik. Diğer mesele de hukuki olarak devam ediyor” diye konuştu.

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