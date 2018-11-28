İçişleri Bakanlığının bin 170 nüfus memuru alacağını geçtiğimiz aylarda Bakan Süleyman Soylu'dan öğrenen vatandaşlar başvuru şartları için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İçişleri Bakanlığı bin 170 nüfus memuru alacak! Başvurular ne zaman başlayacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bin 170 nüfus memurunun istihdam edileceği bilgisini veren Süleyman Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını ifade etti. Nüfus memuru alımı ilanının yayımlanması ardından başvuru süreci başlayacak. Söz konusu memur alımı hakkında detaylar belli oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.

EK PERSONEL ALIMI BEKLENİYOR

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus çalışanlarının iş yükünün arttığını belirterek, ek personel alımı beklediklerini dile getirmişti.

Kart, nüfus müdürlüklerindeki personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için yeni personel atanmasının şart olduğunu ifade ederek, "Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi 'testi kırılmadan' uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz." diye konuşmuştu.

NÜFUS MEMURLUĞU NEDİR?

Nüfus Müdürlüğünde işlemleri yapan,kendisine teslim edilen nüfus kütüklerinin muhafaza edilmesinden ve bunlar üzerinde silinti , kazıntı ve usulsüz kayıtların yapılmamasından kendisine verilen görevlerin yasalara uygun olarak zamanında ve düzenli bir şekilde yürüten kişiye nüfus memuru denir.



Nüfus Memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak; nüfus olaylarına ilişkin form ve tutanakları düzenlemek, Nüfus ve aile cüzdanlarını düzenlemek, İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yetkililerce düzenlenmiş tutanak belge ve resmi senet ve mahkeme ilamlarına dayanarak nüfus olaylarını aile kütüğüne işlemek, İşlemlerle ilgili yazışmaları hazırlamak, dosya ve kütükleri tutmak, Vasiyetnamesi olanlarla, sosyal güvenlik kuruluşundan maaş almakta iken ölen, evlenen, kaydı taşınan ve çocuksuz ölenlerin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi için gerekli işlemleri yapmak Resmi kurum ve kuruluşlar ile kişiler tarafından istenen nüfus kayıt örneklerini çıkarmak ve yetkili kişinin onayına sunmak, Askerlik çağına gelen vatandaşların listelerini çıkarmak, askerlik yükümlülüğü altında olanların vatandaşlıkla ilgili olaylarını, ölüm ve kayıt kapama ve taşınmaya ilişkin olaylar ile ad soyad yaş ve kayıt düzeltmelerini süresi içerisinde askerlik şubesi başkanlığına bildirmek üzere gereken işlemleri yapmak, Cezalı nüfus olaylarına ilişkin işlemleri yapmak, Nüfus müdürü tarafından kendisine verilen görevleri yapmak, Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nüfus memuru alımıyla ilgili açıklama yaptı ve bin 170 nüfus memuru alınacağını söyledi. Bakan Soylu, Bin 170 nüfus memuru alacaklarını ve bunların 1 ay içerisinde başlayacağını belirtti.

SON ALIMDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen toplam 1117 adet sözleşmeli “Büro Personeli” pozisyonlarına personel alımı yapılacaktır.



1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2-En az ön lisans mezunu olmak,

3-1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4-ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

6- Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

7- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; Giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

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