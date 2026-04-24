Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

        İçişleri Bakanlığı, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Açıklamada Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, rüzgar ve yer yer kar beklendiği belirtildi. Vatandaşların sel, su baskını, çığ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 13:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 ilde sarı kod uyarısı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanlığı, kuvvetli yağış ile fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

        Paylaşımda, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği, yağışların, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Bingöl'de ise yağmur ve sağanak, öğle saatlerinde de yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği ifade edildi.

        Doğu Anadolu'da Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Doğu Karadeniz'de ise Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği aktarılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

        "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu!
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        Bekarlığa veda etti
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
