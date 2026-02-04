İçli köfte tarifi: Evde içli köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

KIZARTMA İÇLİ KÖFTE YAPILIŞI

Kızartma içli köfte, bulgur hamuru ile hazırlanan dış katman ve etli harçtan oluşan klasik bir yemektir. Yapım süreci zaman ister. Aşamalar doğru sırayla uygulandığında lezzetli ve dengeli bir sonuç elde edilir.

Malzemelerin Hazırlanması

Dış harç

İnce köftelik bulgur

İrmik

Un

Yumurta

Tuz

Su

İç harç

Orta yağlı kıyma

Kuru soğan

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

İnce çekilmiş ceviz veya çam fıstığı

İçli köfte tarifinde önce iç harç ile başlanır. Geniş tabanlı bir tavaya sıvı yağ alınır ve ince doğranmış kuru soğan eklenir. Soğanlar yumuşayıp renk değiştirene kadar karıştırılır. Kıyma tavaya eklenir. Kıyma suyunu salıp tekrar çekene dek pişirilir. Tuz ve baharatlar ilave edilir. Son aşamada ceviz ya da çam fıstığı eklenir ve kısa süre karıştırılır. Ocaktan alınan harç tamamen soğumaya bırakılır. Harç sıcak kalırsa hamur şekillendirme sırasında dağılır.

İçli köfte hamuru tarifi için ince bulgur derin bir kaba alınır. Üzerine sıcak olmayan ılık su eklenir. Bulgur suyu çekene kadar beklenir. Ardından irmik, un, yumurta ve tuz ilave edilir. Karışım uzun süre yoğrulur. Yoğurma işlemi hamur pürüzsüz hale gelene kadar sürdürülür. Hamur ele yapışmayan ve çatlamayan bir yapı kazanmalıdır. Gerekirse az miktarda su eklenebilir. Su ekleme aşaması kontrollü yapılmalıdır.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Avuç içinde yuvarlanır. Baş parmak yardımıyla ortası oyulur. İnce bir kabuk elde edilmesi hedeflenir. Hazırlanan iç harçtan yeterli miktar konur. Ağız kısmı dikkatlice kapatılır. Köfte oval form alacak şekilde düzeltilir. Tüm köfteler bu şekilde hazırlanır. Şekillendirme sırasında eller arada suyla ıslatılabilir. Derin bir tencerede sıvı yağ ısıtılır. Yağ tam ısınmadan köfteler atılmaz. Isınan yağa köfteler dikkatlice bırakılır. Orta ateşte kızartma yapılır. Köfteler her yönü kızarana kadar çevrilir. Kızaran köfteler kevgirle alınır ve kâğıt havlu üzerine çıkarılır. Bu işlem fazla yağın süzülmesini sağlar. Kızartma içli köfte sıcak servis edilir. Yanında, yemeğin yoğun yapısını dengeleyen eşlikçiler tercih edilir. En yaygın tamamlayıcılardan biri yoğurt olup sade ya da sarımsaklı şekilde sunulabilir. Mevsim salatası veya limonlu yeşillik, bulgur ve et ağırlığını hafifletir. Ayran hem sıcak hem haşlama türlerle uyum sağlar. Turşu çeşitleri, ekşi tadıyla köftenin lezzetini öne çıkarır. Nar ekşisiyle hazırlanmış hafif bir salata da sofraya canlılık katar. Bu eşlikçiler, içli köftenin tadını bastırmadan yemeği dengeli hale getirir.

Kızartma içli köftenin kalori değeri, kullanılan malzeme miktarı ve kızartma süresine göre değişir. Orta boy bir adet kızartma içli köfte yaklaşık 180–220 kalori aralığındadır. Bu değerin büyük kısmı bulgur hamuru, kıymalı iç harç ve kızartma sırasında emilen yağdan gelir. Porsiyon iki adet olacak şekilde tüketildiğinde kalori miktarı 360–440 seviyesine çıkar. Yağda bekleme süresi uzadıkça enerji değeri artar. Bu nedenle kızartma süresi ve yağın sıcaklığı kalori üzerinde belirleyici olur. HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE YAPILIŞI Haşlama içli köfte, dış hamuru ince bulgur temelli olan ve yağda kızartılmadan su içinde pişirilen bir yemektir. Yapımına iç harçla başlanır. Tavaya alınan yağda ince doğranmış soğanlar yumuşayana kadar çevrilir, kıyma eklenir ve suyunu çekene dek kavrulur, tuz ve baharatlar katılır, harç soğumaya bırakılır. Dış hamur aşamasında ince bulgur derin kaba alınır, ılık suyla ıslatılır ve dinlendirilir, ardından irmik, un ve tuz eklenerek uzun süre yoğrulur, hamur çatlamayan ve ele yapışmayan bir yapı kazandığında hazır sayılır.