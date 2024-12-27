SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (300) bir katı fazlası (600) aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (600 üncü aday ile aynı puanı alan diğer adaylar) sözlü sınava çağrılacak. Adayın başarı sırası da sınav sonuç belgesinde yer alacak.

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız. Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacak.