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        Haberler Gündem Yargı İdare ve Vergi Mahkemeleri kurulması kararı Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

        İdare ve Vergi Mahkemeleri kurulması kararı Resmi Gazete'de

        İdare ve Vergi Mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 00:41 Güncelleme: 22.01.2025 - 00:41
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        İdare ve Vergi Mahkemeleri kurulması kararı Resmi Gazete'de
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        Resmi Gazete'de İdare ve Vergi Mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine dair karar yayımlandı.

        Buna göre; Bitlis ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Bitlis ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine, Hakkâri ilinde 1, 2, 3 ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin ‘Hakkâri ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine, Kırşehir ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Kırşehir ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine, Nevşehir ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Nevşehir ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine, Sinop ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ‘Sinop ilinin mülki sınırları’ olarak belirlenmesine karar verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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