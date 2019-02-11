Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi, başbayilik iş ve hizmetleri ile bayilik yönetimi iş ve hizmetleri için 4 firma teklif verdi.

Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede, komisyon teklifleri değerlendirecek.



10 YIL GEÇERLİ OLACAK

İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 27 Kasım'da düzenlenen İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle 10 Aralık'ta iptal etmişti.