İddia: Taliban Türkiye'den yardım istedi 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters haber ajansının, iki Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Taliban, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Kabil Havaalanı'nın işletilmesi için Türkiye'den teknik destek istedi.

Türk yetkililerden biri, ABD'nin 2001 yılındaki işgali sonrasında Afganistan’da 20 yıl sonra yönetimi ele geçiren Taliban’ın bu isteğinin Türkiye’yi tehlikeli bir görevi kabul edip etmeme konusunda zor durumda bıraktığını belirtti.

NATO'nun parçası olarak Afganistan'da 20 yıldır bulunan Türkiye'nin, Kabil Havaalanı'nda hâlâ yüzlerce askeri bulunuyor. Yetkililer, kısa sürede geri çekilmeye hazır olduklarını söylüyorlar.

Üst düzey bir Türk yetkili, "Taliban, Kabil Havaalanı'nın işletilmesi için teknik destek talebinde bulundu. Ancak Taliban'ın tüm Türk birliklerinin ayrılmasını talep etmesi olası herhangi bir görevi karmaşıklaştırıyor" dedi.

"RİSKLİ BİR İŞ"

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, “Türk askerleri olmadan havalimanındaki çalışanların güvenliğini sağlamak riskli bir iş” dedi.

Taliban ile bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirten aynı yetkili, birliklerin çekilmesine yönelik hazırlıkların ise tamamlandığını belirtti.

Bir başka yetkili ise son kararın yabancı birliklerin ülkeden çekilmesi için son tarih olan 31 Ağustos itibarıyla verileceğini söyledi.

Uzmanlara göre, yabancı güçler kontrolü devrettikten sonra havaalanını açık tutmak, Afganistan'ın sadece dünyayla bağlantıda kalması için değil; aynı zamanda yardım malzemeleri ve operasyonlarını sürdürmek için de hayati önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ı, Türkiye için güçlü tarihi beşeri kültürel bağların olduğu bir ülke olarak nitelemiş ve "İlgili kurumlarımız bir süredir zaten Taliban ile irtibat halindeydiler. Biz de ülkenin geleceğini konuşmak üzere Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz" demişti.