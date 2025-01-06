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        Haberler Dünya İddia: Trump'ın gelişiyle Gazze'ye yardım azaltılabilir | Dış Haberler

        İsrail basını: Trump'ın gelişiyle beraber Gazze'ye yardım girişi azaltılabilir

        7 Ekim'den bu yana süren Hamas-İsrail Savaşı'nda ateşkes görüşmeleri sürerken İsrail basınında kritik bir iddia yer aldı. Kanal 12'nin siyasi bir kaynaktan aktardığı bilgiye göre İsrail, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte Gazze'ye ulaşan yardımları azaltabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:15
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        İddia: Trump'ın gelişiyle Gazze'ye yardım azaltılabilir
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        Hamas ile İsrail arasındaki barış görüşmeleri Mısır ve Katar'ın arabulucuğunda sürerken İsrail basını Gazze'nin geleceğine ilişkin önemli bir iddiada bulundu. İsrail merkezli Kanal 12'de yer alan habere göre İsrailli yetkililer, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından Gazze'ye ulaşan yardımların azaltılabileceğini düşünüyor.

        Kanal 12'ye konuşan siyasi kaynak "Gazze'deki durum değişmezse, Hamas siyasi gücünü koruyacaktır." diyerek Gazze'nin durumunun değişmesi gerektiğini işaret etti.

        Donald Trump ise daha önce "İsrailli rehineler serbest bırakılmazsa ortalık cehenneme döner." diyerek Hamas'ı tehdit etmiş ve bir an önce rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etmişti.

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