Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İddia: Tucker Carlson İsrail'de gözaltına alındı | Dış Haberler

        İddia: Tucker Carlson İsrail'de gözaltına alındı

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gözaltına alındığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 01:26 Güncelleme: 19.02.2026 - 01:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddia: Tucker Carlson İsrail'de gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile röportaj yapmak için gittiği başkent Tel Aviv'de gözaltına alındığı ileri sürüldü.

        Daily Mail gazetesinin haberine göre, Carlson, Huckabee ile yaptığı röportaj sonrası Tel Aviv'e yakın bölgedeki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındı.

        İsrail'de Hristiyanlara kötü muamele yapıldığıyla ilgili yorumları üzerine Huckabee'nin kendisini Tel Aviv'e davet ettiği Carlson, gazeteye verdiği demeçte, havalimanında İsrailli yetkililerin pasaportuna el koyduklarını ve yapımcısının sorgu odasına götürüldüğünü belirtti.

        Carlson, "Kendilerini havalimanı güvenlik görevlisi olarak tanıtan adamlar pasaportlarımızı aldılar, yönetici yapımcımızı bir yan odaya götürdüler ve ardından Büyükelçi Huckabee ile ne hakkında konuştuğumuzu öğrenmek istediler." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Gazeteci Carlson, söz konusu engellemeler sonrasında İsrail'den ayrıldıklarını aktardı.

        Eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Carlson'ın, ABD Büyükelçisi Huckabee ile röportaj yaptıktan sonra İsrail'de gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

        Cumhuriyetçi siyasetçi Greene, "Buna müsamaha göstermeyeceğiz. Durumu daha da kötüleştirdiniz." ifadelerine yer verdi.

        Geçen hafta YouTube programında, Huckabee'yi, İsrail'deki Hristiyanlar için gerekli korumayı sağlamamakla suçlayan Carlson, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da sık sık eleştiriyordu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        ASKİ'ye Gerede Havzası kirliliği nedeniyle 2 milyon lira ceza.

        Gerede Atıksu Arıtma Tesisinin kolektör hattında meydana gelen taşmaların görüntülenmesi ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait Gerede Atıksu Arıtma Tesisinin kolektör hattında meydana gelen taşmaların, Ank...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"