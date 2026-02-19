İddia: Tucker Carlson İsrail'de gözaltına alındı

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile röportaj yapmak için gittiği başkent Tel Aviv'de gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Carlson, Huckabee ile yaptığı röportaj sonrası Tel Aviv'e yakın bölgedeki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İsrail'de Hristiyanlara kötü muamele yapıldığıyla ilgili yorumları üzerine Huckabee'nin kendisini Tel Aviv'e davet ettiği Carlson, gazeteye verdiği demeçte, havalimanında İsrailli yetkililerin pasaportuna el koyduklarını ve yapımcısının sorgu odasına götürüldüğünü belirtti.

Carlson, "Kendilerini havalimanı güvenlik görevlisi olarak tanıtan adamlar pasaportlarımızı aldılar, yönetici yapımcımızı bir yan odaya götürdüler ve ardından Büyükelçi Huckabee ile ne hakkında konuştuğumuzu öğrenmek istediler." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Gazeteci Carlson, söz konusu engellemeler sonrasında İsrail'den ayrıldıklarını aktardı.

Eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Carlson'ın, ABD Büyükelçisi Huckabee ile röportaj yaptıktan sonra İsrail'de gözaltına alınmasına tepki gösterdi.