İdeal bir ilişkiye sahip olmak için öneriler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

İdeal bir ilişkiye sahip olmak için öneriler

Her yıl tüm dünyada Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat'ın gelmesiyle kişiler sahip olmak istedikleri ilişkiler üzerine düşünmeye ve mevcut ilişkileri daha mutlu hale getirmek için araştırmalara başladı. Evlilik ve İlişki Danışmanı, Yazar Sevgi Keleş; çiftlere ve yalnız bireylere istedikleri mutlu, güvenli, saygılı ilişkilere sahip olmak için yapılması gerekenlerle ilgili önerilerde bulundu

İdeal bir ilişkiye sahip olmak için öneriler

Her birey hayatında kendisini mutlu ve değerli hissettirecek, güvende olmasını sağlayacak sosyal ve aile ilişkilerine sahip olmak ister.

Kişilerin benzersiz olması gibi her ilişki dinamiği de benzersizdir. 14 Şubat Sevgililer Günü, anlamı itibariyle ilişkilere dışardan bakıp gerekli iyileştirmeleri yapabilmemiz için bir hatırlatıcı görevi görür.

ÖNCE KENDİMİZLE İLİŞKİMİZİ DÜZELTMELİYİZ

Herkesin karşısındaki kişiden almak istediği sevgi, saygı, değerlilik hissini önce bireyler kendisine vermeli. Kendisi ile barışık ve tatmin halde olan kişi dışarısıyla daha sağlıklı ilişkiler kurabilir. Kendi içinde mutlu, özgüvenli olan bireyler dışarıya da bunu yayar ve hissettirirler. Yalnızca aile ilişkilerinde değil, iş ve sosyal yaşantıda da ilişkilere bakıldığında kişi kendisine nasıl davranıyorsa karşısındaki kişiler de genellikle ona öyle davranır. İçerideki dışarı yansır ve çoğalarak geri döner. Bu sebeple önce kendimizi sevmeli ve kendi değerimizi bilmeliyiz.

BEKLENTİLERİNİZİ NETLEŞTİRİN

Mutlu bir ilişkinin bireye ne ifade ettiği iyi düşünülmeli. Kişiler ilişkilerinden beklentilerini netleştirmeli. Beklentiler kalıcı olması için beyaz bir kağıda maddeler halinde yazabilir. Yalnız olan ve yeni bir ilişkiye başlamak isteyenler de, ilişkisi olup bunu iyileştirmek isteyen kişiler de bu uygulamayı yapıp kendilerine yol haritası çizebilirler.

İSTEMEK YETMEYEBİLİR

İstemek, talep etmek anlamı taşısa da harekete geçişi garantilemez. Hatta yalnızca istemekle kalmak kıtlık bilinci oluşturur. İlişkilerde yaşanan bir çok sorunun sebeplerinden biri söylemlerde istenen ilişki modeli ile zihin kodlarındaki ilişki modellerinin farklı olmasıdır. Sahip olmak istenen ilişkiler için ilk adım beklentileri yazarak ve imgeleyerek atılabilir. Hayatın bir çok alanında olduğu gibi ilişkilere de asıl şekil veren seçimlerdir. Nelerin seçileceği, üzerine düşünülmesi gereken bir konudur ve yapılan seçimler net ifade edilmelidir.

MUTLU BİR İLİŞKİ İÇİN OLUMLU SEÇİM CÜMLESİ ÖRNEKLERİ

Kişiler yaşamlarında değişmesini istedikleri her alan için olumlu seçimler yapabilirler. Her seçim adeta bir sipariş gibi düşünülüp tekrarlanmalıdır çünkü zihin tekrarla harekete geçer. Mutluluğu seçiyorum, değerli olduğumu görmeyi seçiyorum, sevilmeyi seçiyorum, hayatıma aşkı davet etmeyi seçiyorum, huzuru seçiyorum.

Mutlu, sevgi dolu ve saygı temelli ilişkiler, kişilerin önce birey olarak kendileri ile ilişkilerinin iyi olmasını gerektirir. Kendisinde olanın dışarıdan da çoğalarak geri geleceği bu ilişkiler ağında, doğru seçimler yapıp bunları hayata geçirmekle istenen ilişkilere sahip olunabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En güzel Sevgililer Günü sözleri! 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ile hislerinizi ifade edin!
YAŞAMEn özel Sevgililer Günü mesajları!
Son dakika haberi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
YAŞAMSayısal Loto sonuçları açıklandı!
Sevgililer günü bahane, sevdiklerine yemek yapmak şahane
YAŞAMSevgililer günü bahane, sevdiklerine yemek yapmak ...
Safranbolu'nun 224 yıllık saati tıkır tıkır işliyor
YAŞAMSadrazam İzzet Mehmet Paşa yaptırmıştı... Yüksekliği ...
65 yıllık evliliklerini sevgi ile sürdürüyorlar
YAŞAM65 yıllık evliliklerini sevgi ile sürdürüyorlar
Emekli öğretmen çiftin 60 yıllık aşkı gençlere örnek oluyor
YAŞAMEmekli öğretmen çiftin 60 yıllık aşkı gençlere örnek ...
Alman çiftin, Demre'de kış ortasında deniz keyfi
YAŞAMAlman çiftin, Demre'de kış ortasında deniz keyfi
17 bin yıllık müzik aleti yeniden ses verdi
YAŞAM17 bin yıllık müzik aleti yeniden ses verdi
Kedi filtresiyle duruşmaya katılan avukat ilgi gördü
YAŞAMOnline duruşmaya kedi filtresiyle katıldı, viral ...
12 Şubat On Numara sonuçları 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM12 Şubat On Numara sonuçları