İdeal Data’nın Genel Müdürlüğü’ne Sezai Kılıç Getirildi

Hedef Holding iştiraki İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevine Sezai Kılıç atandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre 2000 yılından bu yana İdeal Data bünyesinde farklı görevler üstlenen Sezai Kılıç, şirketin teknik altyapısının gelişimi, ürün ve servislerinin dönüşümü ile operasyonel yapılanmasında önemli rol oynadı.

1977 yılında Gümüşhane’de doğan Sezai Kılıç, 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, o dönemki adıyla Plato Veri Dağıtım Hizmetleri olan şirkette kariyerine başladı.

Verilen bilgiye göre İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. bünyesinde uzun yıllar Teknik Müdür olarak görev yapan Sezai Kılıç, 2015 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak sorumluluk üstlenmekteydi. Finansal veri dağıtımı, yazılım sistemleri, teknoloji altyapıları ve operasyonel süreçler alanlarında derin bir uzmanlığa sahip olan Sezai Kılıç, kariyerinin tamamını İdeal Data çatısı altında sürdürerek şirketin bugünkü konumuna ulaşmasında etkin rol oynadı.