İdil Fırat, Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'ın kızıdır. Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk ile aşk yaşayan İdil Fırat, Mert Fırat ile evlenmiştir. İdil Fırat kimdir? İdil Fırat kaç yaşında? İşte İdil Fırat hakkında merak edilenler...

İDİL FIRAT KİMDİR?

İdil Fırat, 1988'de doğdu. Fırat, üniversite eğitimini Amerika'da almıştır. 4 sene boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç kadın, George Washington DC Üniversitesi'ne gitmiştir.

Eğitim aldığı üniversitenin Uluslararası Politika bölümünden mezun olan İdil Fırat, ardından yüksek lisansını da tamamlamıştır.

Yüksek lisansı için London School Of Economics'i tercih eden Fırat, Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır.

2015 senesinden itibaren çalışma hayatında aktif bir şekilde rol almaya başladı. 2015 yılında kurulan özel bir firmanın özel kurucu ortakları arasında yer alan İdil Fırat, kendisi ile isim benzerliği yaşadığı 45 yaşındaki ünlü oyuncu İdil Fırat'la karıştırılmaktadır.

Başarılı sanatçı ile aralarında herhangi bir kan bağının bulunmadığı bilinen sosyetik güzelin sıklıkla maruz kaldığı bu karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklanmaktadır.

Can isimli bir de erkek kardeşi bulunan ünlü güzel, baba tarafından Malatyalı'dır. Annesi ile aynı ismi taşıyan İdil Fırat'ın annesinin tam adı ise Sibel İdil Kerimoğlu'dur.