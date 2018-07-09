Mert Fırat ve İdil Fırat ne zaman evlenecek? İdil Fırat kimdir?

Mert Fırat ve İdil Fırat çifti evlilik yolunda ilerliyor. İlişkileri sürpriz bir şekilde başlayan Mert Fırat ve İdil Fırat’ın bu yaz içerisinde evlenecekleri öğrenildi. Peki, Mert Fırat ve İdil Fırat ne zaman evlenecek? Son günlerin en çok konuşulan ismi İdil Fırat kimdir?

Mert Fırat ve İdil Fırat’ın Ağustos ayının ikinci haftasında evlenmeyi planladığı öğrenildi. İdil Fırat'ın nikâh şahitliğini babası Önder Fırat'ın bir süre beraber olduğu Sezen Aksu’nun yapacağı öğrenildi.

İDİL FIRAT KİMDİR?

Sosyetik güzel İdil Fırat, 1988 yılında dünyaya geldi. George Washington DC Üniversitesi'nde uluslararası politika bölümü okuduktan sonra London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yaptı. 4 yıl Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapan İdil Fırat, 2015 yılında özel bir firmanın kurucu ortaklarından birisi oldu. İdil Fırat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk ile yaşadığı aşklarla gündeme gelmişti.