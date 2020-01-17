İdil Fırat-Mert Fırat çifti: En sevdiğimiz şey seyahat etmek - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Mert Fırat, önceki akşam 39. doğum gününü Yeniköy'deki bir mekanda kutladı. Eşi İdil Fırat'ın sürpriz olarak organize ettiği partide Fırat, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak şarkı söyledi.

10 Ocak doğumlu olan Fırat, eşi ile tatil planından dolayı doğum gününü arkadaşlarıyla geç kutladığını söyledi. Mert Fırat, "10 Ocak doğum günüm. Eşim ile yurt dışında tatilde olduğumuzdan dolayı bugün kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin hediye sorularına İdil Fırat, "Hediye seyahat oldu. Bizim en çok sevdiğimiz şey seyahat etmek" yanıtını verdi.